El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “fue por la pregunta que se hizo” en el Índice de Medición Multidimensional de la Pobreza 2022, que presentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que encontró que la población con carencias de acceso a servicios de salud pasó de 35.7 a 50.4 millones de personas, de 2020 a 2022.

Durante su conferencia de prensa matutina, afirmó que cuando los encuestadores del CONEVAL fueron a preguntar a las personas que antes tenían Seguro Popular, estos respondieron que ya no, debido a que dicho programa fue eliminado durante el actual Gobierno.

Sin embargo, afirmó que ahora había atención médica gratuita y “ya no se necesita ningún tipo de seguro”.

“Sí, en el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial con el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces, como ya no están esas credenciales, la gente cuando les preguntaron dijeron ‘no pues no tenemos seguro’, porque ya ahora es atención médica gratuita y ya no se necesita ningún tipo de seguro, pero va a ir poco a poco entendiéndose”, dijo.

Reiteró su promesa de que al final de su Administración, México tendrá uno de los mejores sistemas de salud del mundo y donde se garantizará dicho derecho a la población mexicana.

Según los datos presentados por el Coneval, de 2020 a 2022, un total de 8.9 millones de mexicanos salieron de la pobreza, y el porcentaje pasó de 43.9 a 36.3 por ciento, al pasar de 55.7 a 46.8 millones, y el de pobres extremos de 8.5 a 7.1 por ciento, es decir de 10.8 a 9.1 millones.

En términos absolutos, sin embargo, hubo 400 mil pobres extremos más durante el 2022 que en 2018. Asimismo, según las Estimaciones de Pobreza Multidimensional 2022, la población vulnerable por carencias sociales aumentó de 23.7 a 29.4 por ciento. Además, la carencia de acceso a servicios de salud pasó de 28.2 a 39.1 por ciento.

Según el estudio, la cantidad de personas sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones durante el 2018, a 35.7 en 2020, hasta llegar a 50.4 millones en el 2022.

Celebra reducción de la pobreza

López Obrador celebró los resultados del Índice de Medición Multidimensional de la Pobreza 2022 que presentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

“Hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro País. Esto es un gran logro. Ese es el objetivo principal de cualquier Gobierno: lograr la justicia y la felicidad del pueblo”, comentó.

Agregó que durante su Administración se había dado “una disminución de la pobreza y la desigualdad de manera histórica”, así como que los datos del CONEVAL se “complementaba” con la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares (ENIGH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“Así como baja la pobreza, la gente tiene más alimentos que antes, considerablemente más”, aseguró, además de señalar que 5.1 millones de personas tenían mejor alimentación y la seguridad alimentaria pasó de 57.8 a 66.1 por ciento.

“En 2004, con Fox, era de 47 por ciento, con Calderón 46.1 por ciento, con Peña Nieto 43.2 por ciento. En millones de personas, eran 49 millones con Fox, 52.8 con Calderón, 52.2 millones con Peña y 46.8 con nosotros”, detalló López Obrador sobre los niveles de pobreza.

También celebró la reducción que había habido en cuanto a la diferencia salarial entre los más ricos y los más pobres de México, ya que, según datos del CONEVAL, con Fox Quesada los más ricos ganaban 23 veces más que los pobres, mientras que con Calderón Hinojosa lo hacían 35.6 veces más, pero con Peña Nieto dicha cifra disminuyó a 21 veces y durante la Administración del político tabasqueño bajó a 15 veces más.