El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “vergonzoso” que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, haya pedido a Beatriz Paredes, declinar por Xóchilt Gálvez Ruiz.

”Es vergonzoso que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido ‘ni modo, no saliste’. Como decía Adolfo Ruiz Cortines: ‘ni modo, perdimos’”, comentó el político tabasqueño, quien también arengó: “¡Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta!”.

AMLO dijo que no permitiría que los integrantes del Frente Amplio por México engañaran a la gente.

”Lo mismo que con [Movimiento Ciudadano] MC, dice alguien por ahí: ‘Andrés Manuel quiere poner al candidato’. Qué me va a importar a mí, son libres, lo que no me gusta es que se esté chantajeando, golpeando si no se aceptan las reglas del juego mafioso”, insistió el Presidente.

”Yo soy un rebelde, eso no se lo acepto a nadie, ni modo que me quede callado. Si me estoy dando cuenta y no me importa quién quede, si dije quién iba a quedar del bloque conservador, cómo voy a permitir que engañen a la gente”, añadió.

“Entonces el Presidente está de florero y aunque esté viendo que hay toda una estrategia engañosa, mentirosa, falsa , se tiene que callar, no, ah, y si me equivocara, sí”, enfatizó.

”¿Cómo creen que voy a perder la apuesta?”, dijo López Obrador, quien le recordó a los reporteros que ya se los había dicho. “¡Se los dije!”, “no me equivoco”, respecto a que Gálvez Ruiz sería supuestamente impuesta como la candidata presidencial de la oposición.

YO SACRIFIQUÉ MIS ASPIRACIONES PRESIDENCIALES, RECUERDA ‘ALITO’

Moreno Cárdenas recordó que él sacrificó sus aspiraciones presidenciales y que ahora esperaba que la Senadora Beatriz Paredes tomara la mejor decisión por la unidad del Frente Amplio por México, además de que indicó que el PRI apoyaría a quien fuera arriba en las encuestas, para tener la candidatura más competitiva.

”Sacrifiqué mis aspiraciones”, dijo el ex gobernador de Campeche, también conocido como “Alito”, ante diputados y senadores del PRI -en sus respectivas plenarias-, a quienes les aseguró que las firmas de apoyo que lograron tanto Paredes Rangel, como Enrique Octavio de la Madrid Cordero, en la contienda del Frente Amplio por México, fueron obtenidas por la estructura priista.

”Solo hay dos mujeres y hay que ir con quien encabece. Hay dos y si en el momento de las simpatías, del trabajo de la construcción de la unidad, Beatriz Paredes es la que está, todos nosotros vamos a ir en la unidad. Si en la construcción del proyecto, fortaleza, de generar unidad y consenso, es Xóchitl Gálvez, el PRI va unido, todos a apoyar porque necesitamos ir juntos. En este proceso trabajamos juntos, vamos a salir en unidad”, aseguró “Alito”.

”El partido tomará una decisión con sus estructuras. Estamos preparados totalmente con nuestras estructuras el 3 de septiembre [...] Yo creo que Beatriz habrá de tomar su decisión. Hemos sido respetuosos de las decisiones de los militantes del partido y cada quien respeta las decisiones de todos [...] Cuando el partido tome su decisión, es la decisión que toma el partido. El proceso está para el domingo”, agregó el dirigente priista.

NO ME GUSTA ESPECULAR: BEATRIZ PAREDES

Por su parte, cuestionada respecto a la posibilidad de que el PRI se pronunciara a favor de Gálvez Ruiz, la senadora Beatriz Paredes respondió que no le gustaría especular.

Además, ante la pregunta de si había sido tomada en cuenta su opinión, afirmó que mantenía un diálogo con la dirigencia de su partido.

”Seré respetuosa y estaré atenta de lo que declare y acuerde el partido, a mí no me gusta especular. Estaré analizando la situación, una vez que conozca los resultados”, expresó la aspirante priista, quien, sin embargo, evitó precisar cuándo tomaría una decisión respecto su participación en el proceso interno del Frente Amplio por México, ya la consulta se realizaría el domingo 3 de septiembre de 2023 y ese día mismo día se darían a conocer resultados de la encuesta que aplicaría el Comité Organizador.

”He transitado toda mi vida en la actividad pública y uno está acostumbrada a tener diálogos, a escuchar razones, jamás interpreto lo que son conversaciones políticas como presiones [...] A mí me parece que en la política, quien tiene experiencia en la política, sabe que cada dirigente, cada organización, está en plena libertad de tomar las decisiones que estime conveniente”, enfatizó Paredes Rangel, respecto a las declaraciones de “Alito” de que el PRI podría apoyar a Gálvez Ruiz.

El 30 de agosto de 2023, durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, la senadora priista dijo una metáfora sobre su futuro político. Además, expresó que por el momento estaba contemplando los escenarios posibles, por lo que necesitaba saber la posición de la dirigencia nacional del PRI y saber si era la misma posición de la estructura partidista. No obstante, confió en que sería una decisión aprobada por todo el partido.

“Un director de orquesta puede querer seguir siendo director si hay orquesta. Si de repente la orquesta toma sus instrumentos, se levanta y se va, el director tiene que saber si es más la vanidad de seguir siendo director aunque no haya orquesta. Déjame ver cuáles son las declaraciones de mi partido”, dijo la legisladora tlaxcalteca.

El 30 de agosto de 2023, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y los dirigentes estatales, sesionarán para discutir el posicionamiento en el FAM y los pasos a seguir con respecto a las aspiraciones de Paredes Rangel, además del apoyo que recibirá de los priistas.

“Seguramente han escuchado y visto las insistencias tanto de un lado por que decline y del otro lado por que no decline. Entonces estoy valorando todos estos elementos y esperando las decisiones que tome el partido para analizarlas, para ponderarlas, con serenidad, con frialdad. Siempre sabiendo que son más trascendentes los fondos ue las personas”, finalizó Paredes Rangel.

”La única que va a tomar una decisión es Beatriz Paredes, yo estoy lista para el domingo”, comentó Gálvez Ruiz, por su parte, durante una conferencia de prensa que se ofreció tras la reunión plenaria de los senadores del PAN.

“Soy respetuosa del proceso interno del PRI, estoy lista para el domingo 3. Realmente para mi si fue muy impactante el que hayamos sumado a parte de los partidos, casi un millón de personas que se dieron de alta en la plataformas directa del frente hacia mi persona, 550 mil, logramos otras 400 mil”, abundó la legisladora panista.

“Lo que quiera el PRI seré muy respetuosa de sus procesos internos. Yo lo que quiero es que le vaya bien a México y no tengo duda de que Morena se está frotando las manos para ver qué desmadre nos hace”, enfatizó Gálvez Ruiz.