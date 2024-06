Asimismo, dijo que se había equivocado al decir que el mensaje se lo mandó el domingo 2 de junio, después de que Sheinbaum ganó la elección a la Presidencia de la República.

”Estamos bien, pero les voy a mostrar, ayer les dije que le había enviado un mensaje a la virtual Presidenta electa, pero me confundí porque el día del triunfo le hablé por teléfono, pero sí le mandé un mensaje en el cierre de campaña, me gustó mucho su discurso y ya lo encontramos, yo me equivoqué, pensé que era el del domingo, pero fue el del miércoles y me aclaró Beatriz [Gutiérrez Müller], que me ayuda”, reconoció.

“Les confieso que cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió este mensaje el miércoles por la noche, se me llenaron los ojos de lágrimas por la emoción de recibir el reconocimiento por parte de un hombre al que siempre he admirado como un gran dirigente y como gran Presidente. En mi vida he coreado múltiples veces ‘es un honor estar con Obrador’. Pertenecemos a un movimiento social y a un proyecto que ha transformado la vida de millones de mexicanas y mexicanos, así como la vida pública de nuestro país. Por ello no les puedo, ni les voy a fallar”, respondió Sheinbaum Pardo, en sus diversas cuentas de las redes sociales.