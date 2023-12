El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Alfredo Jalife-Rahme Barrios, analista político mexicano de ascendencia libanesa, de 75 años, fue liberado tras la denuncia que interpuso en su contra, Tatiana Clouthier Carrilo, ex Secretaria de Economía del Gobierno federal, por los delitos de violencia política y difamación.

“Ya lo más importante es que se liberó a Jalife. Estuvimos pendientes hasta en la noche para que se procurara su libertad. Tiene que ver con un estado, tiene que ver con la Fiscalía estatal o Procuraduría de Nuevo León“, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Aseguró que el caso estaba relacionado “con un derecho constitucional, con el Artículo Sexto y Séptimo: la libertad de las ideas [...] Eso también nos atañe, si no de manera directa o no nos corresponde a nosotros resolverlo, sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura”.

Asimismo, consideró que “pueden haber excesos, pero no debe de limitarse la libertad [...] podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero debemos de garantizar el derecho a manifestarnos libremente”.

“Eso es lo que puedo decir. Ya pasó. Cada quien que haga sus conclusiones. Yo estimo a los dos. Estaban o están en este asunto. A Tatiana la quiero muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y a Jalife también y espero que me comprendan las partes”, expresó.

“Tenemos que ser respetuosos de las libertades. Imagínense si yo presento denuncia por todo lo que me inventan, por todos los ataques. Claro, cada quien tiene su criterio y hay que respetarlo”, concluyó.

Durante la madrugada de este jueves, un juez de control determinó que Jalife-Rahme Barrios llevara en libertad el proceso legal por la denuncia que Clouthier Carrillo interpuso en su contra, por los delitos de difamación y calumnias.

El juzgador vinculó a proceso al analista político y fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación complementaria. Además, impuso medida cautelar de prohibición de acercarse a la ex funcionaria federal, así como a su domicilio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León -entidad donde estaba radicada la denuncia- dio a conocer que lo anterior fue resultado de la audiencia para resolver la situación jurídica de Jalife-Rahme Barrios.

El analista político podrá llevar el proceso en libertad, ya que ambos delitos no son considerados graves, y están eliminados en la mayoría de los códigos penales de los estados de la República.

SHEINBAUM NIEGA COARTAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CON DETENCIÓN DE JALIFE

Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, rechazó el miércoles que buscara coartar la libertad de expresión, esto luego de la detención del analista político Alfredo Jalife tras una denuncia interpuesta por Tatiana Clouthier Carrillo -su coordinadora de voceros de precampaña-, por los delitos de difamación y calumnias.

En declaraciones con representantes de diversos medios de comunicación, aclaró que se trataba de una denuncia interpuesta por Clouthier Carrillo desde hace un año, en ejercicio de sus derechos, aunque afirmó que ella abogaba por la libertad de expresión.

“Eso es falso. Es una denuncia que hizo Tatiana Clouthier hace un año por difamación, por calumnias, la verdad es que Tatiana es una mujer impecable y ella, en su derecho, puso esta denuncia”, indicó.

Sheinbaum Pardo salió en defensa Tatiana Clouthier, pero afirmó que creía en la libertad de expresión y también en el deber de las “opiniones responsables, sin difamaciones”.

“Creo que lo referente a la calumnia, a la injuria, no debería ser un delito penal. En la Ciudad de México y en otros estados es un asunto civil, no es un asunto penal. Llamaría a todas las entidades de la República a que quitaran eso de los Códigos Penales y que fuera en todo caso un asunto civil”, instó la precandidata presidencial.

“Yo siempre he creído en la libertad de expresión y también creo que debe haber opiniones responsables, que no debe haber difamaciones”, enfatizó Sheinbaum Pardo, quien también expresó que le parecía extraño que justo ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León detuviera a Jalife justo un año después de que Clouthier Carrillo interpuso la denuncia.

“Si se presentó hace un año la denuncia en la Fiscalía de Nuevo León, pues porqué ahora es que hacen esta detención, esa es mi opinión. Ya ustedes conocen la Fiscalía. Es algo de Tatiana y no creo que el tema de la difamación deba ser penal y creo en la libertad de expresión”, reiteró.

“Es increíble como todavía siguen insistiendo en querer vincular los actos que se dieron a partir de una denuncia que yo puse contra el Dr. Jalife, en el año 2022, con la campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum”, dijo, por su parte, Tatiana Clouthier.