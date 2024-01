Por negarle a la Ministra Lenia Batres Guadarrama inscribirla en el ISSSTE y a disminuirle el salario, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Afirmó que la petición que hizo Batres Guadarrama para que el máximo tribunal constitucional accediera a que ella se redujera su salario, era una “cuestión voluntaria”, por lo que insistió en que el resto de los ministros estaban llevando a cabo una simulación de su labor.

”Creo que sí es una violación a la Constitución, que no está bien que den ese mal ejemplo los ministros de la Suprema Corte porque es el órgano superior del Poder Judicial y tiene como encargo la aplicación de la Constitución [...] Lo otro, pues es una cuestión voluntaria”, declaró-

Insistió en que si un ministro de la SCJN quería ganar menos que el Presidente de la República, este debería de tener las facilidades de hacerlo, ya que señaló que no sería complicado hacerlo.

Señaló que, en el caso de Batres Guadarrama, ella debería de poder hacer sus cuentas respecto a su salario y devolver el dinero excedente a la Tesorería de la Federación.

Respecto a que SCJN también le negó la posibilidad de que Batres Guadarrama se inscribiera al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el político tabasqueño afirmó que ella podría hacerlo de manera personal.

”Si un ministro o una ministra no quiere ganar más que el presidente, pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la Tesorería de la Federación. Creo que eso no se puede negar a nadie, y que si quiere ir al ISSSTE, pues que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas”, comentó.

El mandatario nacional adelantó que el 5 de febrero de 2023, fecha en la que se celebrará el Día de la Constitución, dará a conocer las iniciativas para reformar al Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que aseguró que su objetivo será “que se respeten la Constitución y que nadie gane más que lo que obtiene el residente de la República, como lo establece el artículo 127”.