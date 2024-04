El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión del juez federal Rogelio León Díaz Villarreal, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, que ordenó la no vinculación a proceso y la liberación de Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, por su presunta participación en los delitos de violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos y contra la salud, luego de no encontrar elementos suficientes.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, criticó el “Informe nacional sobre prácticas de derechos humanos 2023: México”, del Departamento de Estado de Estados Unidos, porque según él, “dice que nosotros cuestionamos jueces que dejan en libertad a personas”, ante lo que aprovechó para señalar que “un juez está queriendo dejar en libertad a un presunto delincuente de fama”.

”Eso no, la verdad no es trascendente porque no es serio. Sólo les voy a poner un ejemplo, les voy a dar un dato, si ustedes ven ese informe dicen que nosotros cuestionamos a jueces que dejan en libertad a personas, ¿qué pasó ayer? Un juez está queriendo dejar en libertad a un presunto delincuente de fama”, enfatizó.

“Entonces es como para mandarle decir a [Antony] Blinken, al Departamento de Estado, ¿en qué quedamos?, mira, tú defendiendo a los jueces y mira lo que hacen”, indicó, quien calificó dicho informe como “no serio”, aunque recalcó que “no es para pelearse, es nada más para aclarar”. Asimismo, anunció que el martes 30 de abril se detallaría la situación de “Don Rodo”,

“Pero es un juez del Poder Judicial el que decide dejarlo en libertad, aunque todavía hay trámites que se están realizando porque no queremos actuar de manera precipitada, se trata de un asunto delicado, se tiene información que hay que comprobar que esta persona tiene antecedentes de haber estado en proceso legales, judiciales, en Estados Unidos”, detalló López Obrador.

Recordó el caso Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”.

“Imagínense si procedemos a liberarlo y nos sucede algo parecido a lo que sucedió en el sexenio anterior, que un fin de semana dejaron en libertad al señor [Rafael] Caro Quintero, y creo que a la semana viene el reclamo y vuelven a reactivar la orden de aprehensión, nada más que ya no estaba el señor Caro Quintero, ya se había ido, ya estaba prófugo”, señaló.

Ante ello, pidió al Poder Judicial de la Federación la oportunidad de revisar exhaustivamente el caso, para justificar la prisión de “Don Rodo”, porque, según él, “esto es un asunto de Estado”.

Además, enfatizó en que si se llevaba a cabo la liberación y posteriormente se encontraban pruebas para fincar delitos, “¿cómo queda México? ¿cómo quedan las instituciones?, aunque se trate del Poder Judicial, aunque se trate de un juez, es el prestigio de un País, de la Nación, del Estado Mexicano. Nosotros no podemos ser burla de nadie”, dijo.