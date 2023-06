Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya estaba resuelto quién sería el candidato a la Presidencia en 2024 de la alianza “Va Por México” -que integran el PRI, PAN y PRD- y que en dos o tres días él mismo lo revelaría, sin equivocarse.

Durante su conferencia de prensa matutina indicó que una cúpula elegirá quién será el abanderado de la alianza opositora del PRI, PAN y PRD.

“Ahora es Claudio X. [González Guajardo] hijo, ese es el que va a decidir, todo lo demás es pura faramalla. Se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta y saqueadora para tener un candidato y regresar por sus fueros”, afirmó.

“No tienen programa, nada, lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llenadera, entonces ya conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos”, aseguró.

“En dos o tres días les digo y estoy seguro de que no me voy a equivocar [...] Son consultas arriba, en la élite del poder económico, del político, se nutren, se alimentan mutuamente y ya. Ya les voy a decir”, insistió.

“¿No me van a dar dos días? O sea en dos días, no, no, no, no, déjenme, porque no me voy a equivocar, ya está eso resuelto, porque se reúnen con anticipación. Empiezan a hacer sus enjuagues y tienen que tomar algunos acuerdos”, agregó López Obrador.

“Se consulta a la cúpula de los potentados, también a la cúpula del conservadurismo, Fox, Calderón, Salinas. Sí, hacen esa consulta. Luego interactúan con los intelectuales orgánicos, escritores, periodistas y ya después se sabe”, abundó.

“Es una simulación y el candidato o la candidata del bloque conservador, independientemente de quién sea, ya sabemos que quieren continuar con la misma política, clasista, racista, discriminatoria, lo que quieren es seguir robando, saqueando e ignorando al pueblo”, enfatizó.

“Porque ni modo que le tengan amor al pueblo. Lo que debe tomarse en cuenta y de lo que no hay duda es que ellos van a decidir primero, en estos días. Ya les voy a informar”, dijo.

El 24 de junio, en sesiones por separado, las dirigencias del PAN, PRI y PRD obtuvieron el aval de sus órganos internos, para que el candidato presidencial opositor se eligiera con unas elecciones primarias acotadas y una encuesta, cada una con valor de 50 por ciento.

Los interesados en registrarse como aspirantes a la candidatura presidencial para 2024, deberán recabar 150 mil firmas, que servirán para formar un primer y gran padrón de electores, según las reglas que expuso al Consejo Nacional del PAN, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido, Marko Cortés Mendoza.

Los que hayan logrado recabar las firmas, pasarán a un “gran foro de exposición por México”. Posteriormente, se aplicarán tres encuestas: en tierra, digital y telefónica, con el propósito de determinar quiénes serán los tres aspirantes más competitivos. Esa tercia pasaría a la siguiente etapa.

Paralelamente, se crearía un comité -con siete integrantes de la sociedad y seis de partidos- que sería el encargado de preparar un esquema de elecciones primarias. Simultáneamente, se desarrollarían al menos cinco pasarelas de aspirantes.

El proceso seguiría con la aplicación de una última encuesta, con valor del 50 por ciento, y la votación en urnas de los ciudadanos que hayan decidido participar, en al menos 300 centros, lo que representaría el otro 50 por ciento.

En el PRI, el Consejo Político Nacional aprobó por unanimidad el acuerdo para organizar una consulta con la ciudadanía para definir al candidato de la oposición. El presidente del CEN priista, Alejandro Moreno Cárdenas, pidió la autorización para crear un Consejo Técnico Consultivo, el cual participaría en la organización de la consulta.

Jesus Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD, anunció que dicho partido también avaló conformar un Consejo que trabajaría junto con representantes de la sociedad civil, la consulta para elegir la candidatura presidencial y la plataforma de Gobierno para 2024.

Los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD explicaron a sus respectivos consejeros, que el 26 de junio se daría el anuncio del proceso, en el que participarían tanto los representantes de los partidos, como de las organizaciones ciudadanas, quienes firmarían un acuerdo ante la opinión pública.

El proceso se denominaría “Consulta para Elegir Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio Opositor”. Después, partidos y organizaciones invitarían a todas las personas que quieran participar en el mismo, pero que deberían cumplir con los requisitos.

No obstante, tras filtrarse en los diversos medios de comunicación las resoluciones partidistas, el académico Sergio Aguayo Quezada, junto con otros especialistas, renunció al Comité Electoral Ciudadano del Frente Amplio Opositor.

“Tendríamos autonomía y no participaríamos en negociaciones con los partidos. Pero fuimos informados que estábamos invitados a ser parte de un grupo de observadores de un proceso controlado por los partidos. Como los términos son inaceptables y difieren de los originales, informé de mi retiro”, expresó Aguayo Quezada.

Por su parte, el senador Germán Martínez Cázares, miembro del Grupo Plural en la Cámara alta del Congreso de la Unión, criticó el método y descartó contender en busca de la nominación para 2024.

“El método ni es de partidos, ni es plenamente de ciudadanos, ni es una encuesta ni es una elección abierta a todas y a todos los ciudadanos. Y yo no me voy a echar en manos de cargadas empresariales, de sindicatos con dueño o de padroneros partidistas”, reprochó el legislador.

En tanto que el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa consideró que la oposición caminaba en la ruta correcta, pero que había deficiencias en el método. “Las reglas dan ventaja a los malos conocidos, sobre los buenos por conocer”, resumió.

“Después de un largo proceso de reflexión, desde el amor y compromiso con mi Estado, he decidido no participar en el proceso de elección de candidatos para la Presidencia de México de mi partido, el Partido Acción Nacional [...] Desde la convicción personal, pienso que ser candidato a la Presidencia es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. La alianza necesita y merece una candidata o candidato de tiempo completo”, escribió, también, el Gobernador de Yucatán, Mauricia Vila Dosal.