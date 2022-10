López Obrador cuestiona críticas de Zedillo y Calderón al ‘populismo’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a sus antecesores Ernesto Zedillo Ponce de León y Felipe Calderón Hinojosa, quienes criticaron la gestión de algunos gobiernos de Latinoamérica, al referir que sus líderes son populistas y que la conducción económica de dichas naciones, incluida la de México, no es la adecuada.

Durante su participación en el Foro Iberoamericano de la Fundación Internacional para la Libertad, que preside el escritor peruano Mario Vargas Llosa, los ex mandatarios mexicanos y el ex Presidente del Gobierno español, José María Aznar López, así como el ex juez brasileño Sergio Moro, alertaron respecto a los supuestos peligros que tiene la región latinoamericana con los gobiernos con ideología de izquierda.

En particular, Zedillo lamentó que una pobre gestión económica derive en una década perdida para la región, debido a que registra los crecimientos más mediocres a nivel mundial, por lo que se verá aún más afectada por la inflación.

“Yo diría que lo peor de esa recuperación de esos malos atributos latinoamericanos y que nos está lacerando y constituye la mayor amenaza para nuestros países es la regresión democrática que estamos viviendo [...] Estamos viendo que muchos gobiernos han surgido como los populismos clásicos prometiendo que el maná caerá del cielo; fórmulas mágicas para resolver nuestros problemas y culpar siempre a los otros”, agregó el ex Presidente.

En tanto, Calderón afirmó que Latinoamérica vive un retroceso democrático, al acusar que en México se está emprendiendo una campaña para perseguir a los opositores al Gobierno que lidera el político tabasqueño.

“La democracia en México está a punto de desaparecer... Por ello hoy tenemos que aguantar no a los mejores y más preparados sino a los peores políticos en décadas... De cara a mejorar la democracia mexicana hay que empezar abriendo los partidos mexicanos a la sociedad y no dejarlos fuera del juego democrático”, añadió.

Al respecto, el Presidente López Obrador calificó de “peleles y desequilibrados” a los ex presidentes mexicanos, al acusar que moralmente no deben emitir juicios respecto a México, cuando supuestamente ellos y sus partidos, el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, promovieron las condiciones de desigualdad por las políticas neoliberales.

“La verdad me da risa, y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dicen Zedillo y Calderón en España, ¿nos podemos molestar? No, ¡ternuritas!. Si el señor Zedillo convirtió las deudas privadas, de unos cuantos, en deuda pública con el [Fondo Bancario de Protección al Ahorro] Fobaproba”, señaló el político tabasqueño.

“¿Y qué creen? Lo aprobaron, PRI y PAN. Entonces ¿cómo enojarnos si van ellos a España a acusarnos que somos populistas? Si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista, pero, es lamentable el papel de pelele, de títere.

“Pero la verdad, no es para enojo, es un timbre de orgullo que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo. Desde luego que tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona, como cualquier otro mexicano, porque somos libres, pero es de caricatura.

“Nada más para que vean la capacidad técnica, su conocimiento de economía y administración pública, cuando anuncian que van a llevar a cabo el rescate de los banqueros y de los grandes empresarios, [Zedillo Ponce de León] hizo el cálculo en un informe de que iba a costar el recate 125 mil millones de pesos, se equivocó, porque tan solo cuando lo aprueban, ya es un billón”, ironizó López Obrador.