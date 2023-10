Las condecoraciones durante la conmemoración del Bicentenario del Heroico Colegio Militar se entregó a varios mandos castrenses que se desempeñaron como directores del Colegio Militar, no solo fue al General Salvador Cienfuegos, defendió el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionó que la derecha y el conservadurismo hipócrita se dedicó a criticar la entrega de la condecoración.

“Estaba viendo esto de la entrega de un diploma al ex Secretario de la Defensa, fueron a dos, a tres que al mismo tiempo se habían desempeñado como directores del Colegio Militar, nada más que de eso no se dijo nada. Entonces, explicar de que entregamos estos reconocimientos porque ayer se cumplieron 200 años de la creación del nacimiento de la heroica, del Colegio Militar, fue una ceremonia importantísima”, señaló López Obrador.

“Bueno, a eso fuimos y se les entregó a todos los que fueron directores y que viven, un reconocimiento, directores del Heroico Colegio Militar y ese fue el motivo, entonces sin decir en el marco que se da la ceremonia se lanzan todos, aun estos hipócritas que aparentan que son de avanzada y a favor de la transformación”, insistió el mandatario nacional.

Acusación de la DEA fue por venganza, señala

Por otra parte, el Presidente de la República dijo que la acusación hecha por la DEA contra Cienfuegos Zepeda, de tener vínculos con el narcotráfico, fue por venganza, para debilitar a las Fuerzas Armadas mexicanas.

“Yo creo que hay mucha desinformación y hay mala fe, de parte de quienes manejan esto porque sostienen [...] Ayer estaba viendo esto de la entrega de un diploma al ex secretario de la Defensa, fueron a dos”, señaló López Obrador mencionó que hasta ahora, no se había demostrado que Cienfuegos Zepeda también tuviera alguna relación con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y respecto a su detención en Estados Unidos, dijo que le fabricaron delitos.

”¿Por qué les molesta lo del General Cienfuegos? No es solo por lo de los 43, no, no, no, para empezar a responder sobre esto, no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al General Cienfuegos de Ayotzinapa, para que también quede claro”, declaró López Obrador.

“Independientemente a que era el Secretario de Defensa del Gobierno anterior, pudimos constatar que fue una venganza y que no había elementos, entonces los de la DEA, sus representantes porque están metidos en todos lados, se quedaron muy enojados y quisieran tener un Ejército, Fuerzas Armadas de México debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados, para que ellos puedan hacer y deshacer en México como se los permitía [Felipe] Calderón [Hinojosa]”, apuntó.

El General de División en retiro fue distinguido, el 11 de octubre de 2023, con la presea Bicentenario, por haberse desempeñado como director del Heroico Colegio Militar en Veracruz, del 16 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre de 2000.

La presea, según informaron las autoridades castrenses, tenía como objetivo “distinguir y condecorar a militares que han coadyuvado en distintas áreas al desarrollo y consolidación del plantel militar” y fue entregada por única ocasión en la historia de la institución, con motivo de su bicentenario.

El General Enrique Cervantes Aguirre, quien fue titular de la Sedena durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, del 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000, también recibió el galardón, ya que fue director del Heroico Colegio Militar en Veracruz, de 1980 a 1983.

“Contamos con la distinguida presencia de generales que se desempeñaron como directores del Heroico Colegio Militar y fungieron en el cargo de secretarios de la Defensa Nacional en administraciones anteriores”, dijo un maestro de ceremonias.

“Desempeñó el cargo de secretario de la Defensa Nacional del año 2012 al año 2018”, detalló otra maestra de ceremonias, durante la entrega de la condecoración de manos de López Obrador, quien entregó una caja color negra a Cienfuegos Zepeda, lo saludó de mano y le expresó algunas palabras.

El General de División en retiro tuvo un lugar entre los secretarios de Estado, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y otros mandos militares. Su asiento se ubicó casi detrás del lugar del presidente de la República.

La detención del General Cienfuegos

El ex mando militar fue detenido el 15 de octubre de 2020, durante un viaje a Los Ángeles, California, acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, en el condado de Brooklyn, por supuestos nexos con bandas del narcotráfico. El 5 de noviembre de 2020, Cienfuegos Zepeda se declaró no culpable de lavado de dinero y narcotráfico.

No obstante, el General de División en retiro regresó a México el 19 de noviembre de ese mismo año. La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró, el 14 de enero de 2021, al ex titular de la Sedena, de los delitos que se le imputaron en EE.UU.

La acusación original señalaba que Cienfuegos Zepeda estaba implicado en la producción, tráfico y distribución de mil kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo de heroína.

A través de un comunicado, la FGR informó que el ex mando militar nunca tuvo conversaciones por chat ni vínculos con miembros del Cártel H-2, comandado por Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H-2”, como lo sostenía la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA) y lo que motivó su detención.