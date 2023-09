El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que era necesario que la Agencia Federal de Aviación Civil bajara el tope de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de 52 a 43 por hora, ya que, según él, había riesgos advertidos por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Arremetió contra las aerolíneas privadas, a las cuales acusó, de que supuestamente pensaron que lo habían engañado con trasladar operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en el municipio de Zumpango de Ocampo, Estado de México

”Para explicarlo de manera sencilla, el Aeropuerto de la Ciudad tiene operaciones de 150 por ciento de su capacidad, de 100, facturado, tiene una sobresaturación todavía del 50 por ciento y ya hay problemas de tráfico”, planteó.

”Y queremos actuar con responsabilidad, hay una recomendación de Protección Civil, entonces tuvimos que tomar esa decisión de reducir el número de operaciones para evitar un problema mayor, de 52 a 43 por hora”, agregó.

“Es el Aeropuerto [AICM], por mucho, con más operaciones en el País, el segundo es [Benito Juárez] Cancún [Quintana Roo, estamos hablando de millones de pasajeros. Está saturado el Aeropuerto de la Ciudad [de México], son muchísimas operaciones, hay riesgos y queremos prevenir”, aseguró.

López Obrador acusó a las aerolíneas privadas de no cumplir el compromiso de bajar vuelos del AICM y trasladarlos al AIFA. Aprovechó para criticar a Aeroméxico y señaló, además, que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba “mal hecha”.

”Se habló con ellos [aerolíneas privadas], empieza a entrar en vigor hasta noviembre [de 2023], tienen tiempo, se habló con ellos, pero además se había hecho compromiso con ellos y no cumplieron, ya se las había propuesto y se había llegado al acuerdo de bajar operaciones y en vez de bajarlas, las incrementaron”, se quejó el Presidente.

”Con la política neoliberal o neoporfirista, el Gobierno estaba tomado, los servidores públicos eran empleados de las corporaciones económicas, empleados, en el caso de los aeropuertos quiénes mandaban, los dueños de las aerolíneas y los aeropuertos estaban al servicio de las aerolíneas, no se cuidaba al pasajero, al usuario, eran además muy influyentes”, dijo.

”En el caso de Aeroméxico tienen problemas, ya una parte de Aeroméxico es de un fondo extranjero y los trabajadores por no perder su trabajo hicieron un gran esfuerzo, aceptaron que les quitaran prestaciones en su contrato colectivo y tienen que trabajar mucho más, se quedaron los de arriba, con las líneas aéreas y como ellos manejaban el aeropuerto, se hizo la Terminal 2 y se le entregó por completo a Aeroméxico, una terminal mal hecha. Imagínense la saturación, ya no es posible, y se tiene un buen aeropuerto, de los mejores aeropuertos del mundo, que es el Aeropuerto Felipe Ángeles”, insistió.

“Hablé personalmente con los directivos de las aerolíneas, ‘sí, sí, sí, sí, cómo no, ya vamos a poner vuelos, dos o tres, ya va a ver’ y pensaron que me habían engañado, y no es así, ellos no me pusieron, me puso el pueblo, no es como antes, ellos daban dinero para las campañas, impusieron a los candidatos de antes que llegaron aquí a la Presidencia, ahora no”, abundó.

”Para justificar la construcción del aeropuerto de Texcoco se cerró prácticamente el Aeropuerto de Toluca y se llenó el Aeropuerto de la Ciudad, también con la intención de hacernos creer que era indispensable construir el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, entonces resulta que pues se mantiene lleno el aeropuerto desde entonces y siguió creciendo el número de operaciones, porque hay más tráfico aéreo, y ya se rebasó el número de operaciones que se pueden llevar a cabo”, enfatizó.

Por último, López Obrador cuestionó que el Gobierno de Estados Unidos no hubiera devuelto a México la Categoría 1 del Programa de Evaluación de Seguridad Operacional de la Aviación Internacional (IASA, por sus siglas en inglés), que perdió en mayo de 2021.

“Siguen sin darnos la Categoría 1 porque siempre nos chantajean. ‘A ver: tienes que hacer esto porque si no, no te damos la Categoría 1’. Se quedaron en el almanaque, se quedaron en el tiempo en que había gobernantes peleles en México y que no se actuaba con independencia”, finalizó.

En una resolución, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 31 de agosto de 2023, la AFAC justificó el establecimiento de un nuevo tope, a sólo 43 operaciones de despegue y aterrizaje por hora en el AICM.

”La saturación en el campo aéreo, como la superación en la capacidad de los edificios terminales del AICM, constituyen amenazas al generarse actos que ponen en riesgo la seguridad nacional y operacional en la aviación, de conformidad con lo previsto en la fracción VI del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional”, refirió el órgano administrativo desconcentrado de la SICT.

”En razón de lo anterior, la AFAC debe velar por la seguridad en la aviación y coadyuvar en la conservación de la Seguridad Nacional [...] por lo que resulta imprescindible la aplicación de medidas inmediatas y directas”, señaló la Agencia Federal de Aviación Civil.

Según la resolución, se entendía por seguridad nacional, en el caso de la aviación, el conjunto de actos que realiza el Estado encaminados a proteger o mantener en adecuada operación el espacio aéreo y la infraestructura indispensable. para la prestación de los servicios públicos aeroportuarios y de transporte aéreo, de manera segura y eficiente.

Asimismo, la AFAC consideró que, dadas las condiciones de saturación en el campo aéreo y en los edificios de las terminales 1 y 2 del AICM, era necesario generar condiciones adecuadas para la operación eficiente.

Tras recordar que el AICM se encontraba enclavado en una de las regiones de mayor densidad poblacional del país, consideró que se debían garantizar niveles óptimos de servicio, resolver el congestionamiento en las áreas saturadas y en las instalaciones de mayor intensidad de tráfico de pasajeros, en los edificios terminales.

”[Esto] en aras de incrementar la seguridad operacional, la calidad en el servicio, el bienestar y la satisfacción del pasajero”, señaló la AFAC en su resolución, que también estableció que se determinó un número máximo de 43 operaciones de aterrizajes y despegues por hora, en función de las limitaciones del espacio aéreo determinadas por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

No obstante, la AFAC advirtió que la medida era temporal y se mantendría mientras prevalecieran las condiciones de saturación.

”Se declara de forma temporal la saturación de los edificios terminales del AICM, en los horarios siguientes: Terminal 1: De las 05:00 a las 22:59 horas. Terminal 2: De las 06:00 a las 10:59 horas; de las 13:00 a las 19:59 horas; así como de las 21:00 a las 21:59 horas”, detalló.