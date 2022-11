López Obrador define su modelo de gobierno como ‘humanismo mexicano’

Tras haber marchado casi seis horas este domingo, durante su discurso con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno desde un templete instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó 110 acciones que, dijo, ha llevado a cabo su Gobierno.

“Deseo explicarles lo que se ha realizado y lo que se está haciendo y debe terminarse al final de mi encargo presidencial. Para sintetizar, no a la reelección, nosotros somos maderistas, sufragio y democracia efectiva, no reelección”, afirmó el político tabasqueño.

“Hay algo que quiero compartir con ustedes, dos reflexiones cortas, breves, una que me llamó mucho la atención y que me hizo muy feliz: es que la mayoría de los que participaron en la marcha son jóvenes, hay relevo generacional”.

Asimismo, el Presidente adelantó que habrá un aumento al salario mínimo para el próximo año, que desea sea acordado por unanimidad y que ronde en el 20 por ciento. Además, presumió la creación de un millón 264 mil 931 nuevos empleos y que están inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social más de 21 millones de trabajadores, con salario promedio de 14 mil 712 pesos mensuales.

Dijo que en lo que va de su Gobierno, el salario mínimo ha pasado de 88 pesos a 172 pesos. Además, enfatizó que se aprobó y aplica la nueva reforma laboral, por lo que por primera vez se respeta el voto libre y secreto en las elecciones sindicales.

Agregó que se redujeron las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), que se eliminó la subcontratación, el llamado “outsourcing”, y con la reforma a la Constitución el reparto de utilidades pasó de 100 mil a 200 mil millones de pesos de 2020 a 2021.

También aseguró que la economía mexicana crecerá este año 3.5 por ciento, porcentaje que estima sea el mismo para 2023 y 2024. Aunado a lo anterior, enfatizó que las reservas del Banco de México han aumentado en 14 por ciento, además el índice de la Bolsa Mexicana de Valores ha crecido 24 por ciento.

Por otra parte, el político morenista señaló que, durante su administración, se han creado 145 universidades públicas gratuitas del sistema Benito Juárez, donde laboran mil 168 docentes y hay 45 mil 581 alumnos. Antes de terminar su Gobierno, dijo, serán 200 planteles.

Explicó que 3 millones 732 mil familias reciben becas de mil 680 pesos bimestrales; asimismo, al menos 4 millones 155 mil estudiantes de bachillerato reciben el mismo monto de becas de manera bimestral.

También comentó que a 410 mil estudiantes universitarios se les apoya con 2 mil 450 pesos mensuales, mientras el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología otorga 128 mil 950 becas a alumnos de posgrado e investigadores.

López Obrador destacó que, durante su administración, 30 millones de familias mexicanas reciben “cuando menos, una pequeña porción del presupuesto público”, a través de los programas públicos del Bienestar.

El Presidente dijo que 10 millones 500 mil adultos mayores se benefician con una pensión de 3 mil 850 pesos trimestrales y para enero de 2023 aumentará en 25 por ciento.

“Otro tanto para enero de 2024, de modo que cuando terminemos será de cinco veces más que cuando comenzamos el Gobierno”, agregó.

El titular del Poder Ejecutivo Federal agradeció, tanto a diputados como senadores del Congreso de la Unión, su apoyo para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2023, así como la Ley de Ingresos.

Según López Obrador, el plan de austeridad republicana ha permitido ahorrar 574 mil millones de pesos.

“El poder es humildad y la austeridad no es asunto administrativo, sino de principios”, expresó.

“Hemos demostrado que en materia económica funciona desterrar la corrupción y eliminar los lujos y derroche en el Gobierno”.

Para dar un dato, en cuatro años no hemos comprado un solo automóvil nuevo para ningún funcionario del Poder Ejecutivo Federal, sostuvo.

“Ya lo saben, pero hay que recordar que desapareció el Estado Mayor Presidencial”, abundó.

En su discurso, el Mandatario nacional afirmó que este año el presupuesto de la Presidencia es de 600 millones de pesos, mientras que en la administración anterior, encabezada por Enrique Peña Nieto, fue de 3 mil 600 millones de pesos.

El Presidente señaló que el apoyo de su Gobierno se dirige a los pobres, porque se ha demostrado que en materia económica y política, “la fórmula de desterrar la corrupción y el derroche del gobierno es cobrar impuestos sin aumentarlos, solo cobrando a las grandes empresas”.

“No hemos contratado deuda nueva o adicional. ¿Se acuerdan cómo era la receta y todavía la siguen aplicando? Cada vez que había una crisis, deuda, contratar deuda para rescatar a los de arriba, porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuera permeable o contagiosa”, expresó.

“Se cancelaron los fideicomisos innecesarios y opacos, y con ello se recuperaron 132 mil millones de pesos, hemos cumplido el compromiso, que se oiga bien y que se oiga lejos, de no aumentar los impuestos, las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica”, comentó el Mandatario nacional.

“Quisiera explicarlo un poco, si no tomamos la decisión de subsidiar la gasolina, no tendríamos una inflación de 8.1, sino de 13 por ciento, y la inflación es un impuesto oneroso que afecta más a los pobres”.

También llamó a la oposición a “no comer ansias”, ya que, dijo, la refinería de Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, pronto comenzará a producir.

Además, López Obrador expresó su “eterno agradecimiento” al personal de Salud, por su labor durante la pandemia de Covid-19, a pesar de haber arriesgado su vida. Asimismo, destacó la adquisición y la aplicación de 228 millones de vacunas.

También destacó la creación del sistema IMSS-Bienestar, el cual, dijo, se puso en marcha para ofrecer atención médica gratuita en nueve estados de la República: Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, Veracruz y Guerrero.

Además, dijo que también están reformando a fondo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, “limpiándolo de corrupción y rescatándolo del esquema privatizador, antes de terminar este Gobierno, la atención médica a los trabajadores del Estado será sustancialmente mejor”.

Aunado a lo anterior, el Mandatario nacional presumió que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en el municipio de Zumpango de Ocampo, en el Estado de México, tiene un promedio de 8 mil pasajeros diarios.

“Y aunque no lo quieran aceptar, es uno de los mejores del mundo”, enfatizó.

Por otra parte, López Obrador también destacó, durante su discurso, que durante el 2023, entregarán fertilizante gratuito a 2 millones de pequeños productores de todo el País. También dijo que su Gobierno lleva a cabo el programa de reforestación más importante del mundo, con una inversión de 30 mil millones de pesos anuales.

Respecto al Tren Maya, el Presidente detalló que a partir de julio del próximo año llegarán 42 trenes, que ya se fabrican en Ciudad Sahagún, Hidalgo. Se comprometió a concluir los mil 554 kilómetros de la obra que pasará por cinco estados del sureste del país.

“Vamos a presumir, pedimos disculpas, es la obra ferroviaria más grande que se construye actualmente en el mundo”, expresó.

Destacó la inversión en el rubro de infraestructura, el cual, dijo, aumentó en 78 por ciento. Señaló que se han destinado 16 mil 181 millones de pesos en la construcción de presas y acueductos, así como 71 mil 500 millones de pesos en el mantenimiento de 40 mil 516 kilómetros de carreteras.

En su mensaje, el titular del Ejecutivo federal habló respecto al Plan de Justicia a los pueblos Yaquis, para abastecerlos de agua para uso doméstico y agrícola. También recordó la reciente restitución de 30 mil hectáreas de terrenos.

“Hemos terminado mil 179 sucursales del Banco del Bienestar, se tendrán 2 mil 744 sucursales”, comentó el político tabasqueño, con lo que se convertirá, según él, en la institución bancaria más amplia en el País. Resaltó que en la actualidad se han terminado de construir mil 700 sucursales.

En su discurso, afirmó que se está reduciendo la violencia en el País.

“Delitos del fuero federal han bajado en 27.3 por ciento”, dijo.

También presumió las reuniones del Gabinete de Seguridad para garantizar la paz, mismas que, según él, se llevan a cabo a las 06:00 horas, de lunes a viernes.

López Obrador destacó la creación de la Guardia Nacional, que cuenta, en la actualidad, con 247 cuarteles de casi 500 planeados para finales de su Gobierno y 123 mil elementos en 19 entidades del país. Recordó, además, la aprobación de iniciativa de reforma para que la GN pase a la Secretaría de la Defensa Nacional, “se consolide” y “no se corrompa” como sucedió con corporaciones de seguridad.

“En nuestro Gobierno no hay funcionarios como [Genaro] García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice ni ejecutora de torturas y masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie”, enfatizó.

El Presidente afirmó que no pide un trato a migrantes en el extranjero, sólo que sean respetados. Además, durante su discurso, López Obrador rechazó algún conflicto con el Gobierno de Estados Unidos.

“No nos vamos a pelear con el Gobierno de Estados Unidos, solamente que no echen a andar una política que ofenda la dignidad de los mexicanos que están en Estados Unidos trabajando honradamente”, expresó el Mandatario nacional.

“Es evidente que con el Gobierno de Estados Unidos estamos trabajando juntos, respetando nuestras soberanías, respeto como estadista al Presidente [Joe] Biden”, insistió.

Estimó que los mexicanos migrantes que se encuentran en Estados Unidos enviarán alrededor de 60 mil millones de dólares a familiares, siendo “la principal fuente de ingresos que tiene nuestro País [...] Con ese apoyo que llega a 10 millones de familias a pueblos de México, y los Programas de Bienestar hemos garantizado a que a la gente no le falte lo básico”.

“Agradezco a Beatriz [Gutiérrez Müller], mi compañera, esposa, por ayudarnos a promover la lectura y otras tareas educativas, artísticas y culturales [...] Beatriz ni siquiera aceptó, con todo respeto, ser primera dama, de modo que ella no va a participar en ningún proceso electoral”, reveló.

Al criticar la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, López Obrador aseguró que México es un país de libertades.

“Estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación en todas sus expresiones [...] En México ya no domina la oligarquía, sino que existe un Gobierno democrático, cuya prioridad son los pobres”, dijo.

El Presidente aseguró que su administración no participa en fraude electoral y que la Fiscalía General de la República, así como los poderes Legislativo y Judicial, actúan con absoluta independencia.

López Obrador propuso denominar “humanismo mexicano” a su modelo de gobierno.

“Lo principal es tener amor al pueblo, querer al pueblo, profundo amor al pueblo... Sigamos haciendo historia”, concluyó su mensaje desde el Zócalo capitalino, con motivo de su cuarto año de Gobierno.