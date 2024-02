El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se pudieran registrar asesinatos de carácter político en el marco de las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina también rechazó que se pudiera dar la intervención de un Gobierno extranjero, además de que confió en que, tras el cambio de Administración, el país no regresará a un “narco Estado” o el dominio de la delincuencia organizada.

”No deseo que eso suceda, no pienso que vaya a haber problemas en el futuro. Desde luego se van a seguir enfrentando problemas pero nada, nada, nada grave, no veo por ejemplo una crisis económica financiera como la que se padeció al término del Gobierno de Salinas y a la entrada del Gobierno del presidente Zedillo, no veo eso, la crisis, no la veo”, afirmó.

”Y no veo tampoco que vayan a haber asesinatos políticos como se dieron en un tiempo, toco madera. Y no veo tampoco una amenaza de intervención de ningún Gobierno extranjero [...] No veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada. No veo hacia adelante un narco Estado”, señaló.

López Obrador consideró que, según él, afortunadamente, no existía un ambiente de tensión, como el que se había registrado en el pasado. Incluso agradeció que la oposición no haya optado por la violencia. Sin embargo, reconoció que había dedicado tiempo para analizar el proceso electoral y hasta la cobertura mediática que se había dado al mismo.

”Hay un ambiente completamente distinto y hay que agradecer a los adversarios que no son enemigos, porque se han portado muy bien [...] Tengo que agradecer tanto a los que se sienten afectados, porque ya no tienen el privilegio de robar, como a los conservadores auténticos, les tengo que agradecer que se han portado muy bien y que no han optado por la violencia”, insistió.

”Hoy estábamos viendo en la mañana lo de las elecciones de hace seis años, se movía más el País, había más movimiento e incluso confrontación”, reveló, en referencia a la reunión matutina del Gabinete de seguridad.

Consideró que, según el monitoreo de medios entregado al Instituto Nacional Electoral, no se registró equidad en los medios durante las precampañas presidenciales.

Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Consejo General del INE, informó que, derivado de las reuniones con autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se acordó que el INE estaría a cargo del registro de los candidatos, a nivel federal y local, que solicitaran protección durante el proceso electoral.

Con dicho esquema, asentó, se otorgarían servicios de seguridad y acompañamiento a los candidatos que lo solicitaran, asignándolos con base en zonas de riesgo, con nivel de incidencia delictiva alta, media y baja.

“Será el INE quien informe a los partidos políticos sobre el protocolo y la disposición del servicio; las y los candidatos solicitarán el servicio al INE y este Instituto informará a la mesa de seguridad sobre todas las solicitudes que se ingresen para que se cubra el servicio”, detalló Taddei Zavala, en redes sociales.

”Me encuentro en reunión con autoridades de seguridad del Gobierno de México: @SEGOB_mx, @SSPCMexico, @SEDENAmx, @SEMAR_mx, @SRE_mx y el Centro Nacional de Inteligencia, para la presentación del Plan de Seguridad para Candidatas y Candidatos en el Marco del PEF 2023-2024 y les comparto algunos de los acuerdos tomados esta mañana”, indicó.

“1. Se acuerda que, por medio del @INEMexico, se pueda comunicar este Esquema de Seguridad a los partidos políticos nacionales y equipos de candidatas y candidatos, en su caso. 2. Se acuerda que el @INEMexico haga una solicitud formal a la Mesa de Seguridad Interinstitucional, coordinada por la @SSPCMexico, sobre eventos que en el marco del proceso electoral 2023-2024 requieran de servicios de seguridad a nivel federal”, enlistó.

“3.- Las y los candidatos solicitarán el servicio al INE y este instituto informará a la mesa de seguridad sobre todas las solicitudes que se ingresen. 4. Se establecerá un directorio de todos los actores involucrados en este protocolo de seguridad, a nivel federal y estatal. Actualmente ya hay Mesas de Seguridad Interinstitucionales donde participan las autoridades locales y partidos políticos, sin embargo, se ha acordado que habrá una Mesa de Ayuda Central a Nivel Federal, para casos urgentes”, abundó.

“Las autoridades del Gobierno de México han presentado este protocolo específico con el @INEMexico para atender las solicitudes de candidatos y partidos relacionados con la seguridad en las entidades y será a través de nosotros como se presentarán por escrito estas peticiones que haremos llegar a la Secretaria de Seguridad”, dijo.

“Con este esquema se van a dar servicios de seguridad y acompañamiento a los candidatos que lo soliciten, asignándolos con base en zonas de riesgo con nivel de incidencia delictiva ALTA, MEDIA y BAJA; de esta manera las autoridades de seguridad en México, establecerán los criterios de asignación de los servicios”, finalizó.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que se trabajaría en coordinación con el INE para que el proceso electoral se realizara en forma pacífica.

Además de Taddei Zavala -de forma remota- y Rodríguez Velázquez, durante la reunión virtual estuvieron presentes Luisa María Alcalde Luján, Luis Crescencio Sandoval González y Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, secretarias y secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, respectivamente.

El 2 de junio de 2024, se deberán renovar cargos como, la Presidencia de la República; 128 senadores; 500 diputados federales; 8 gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán); la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 31 Congresos locales; mil 580 ayuntamientos; 16 alcaldías y 24 juntas municipales.

Al menos seis políticos que aspiraban a algún cargo popular en las elecciones del 2 de junio de 2024, han sido asesinados en lo que va del presente año:

El 4 de enero, Giovanni Lezama Barrera, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional en Morelos, fue asesinado a balazos en el interior de un gimnasio, ubicado en el municipio de Cuautla, Morelos, donde fungía como regidor del Ayuntamiento y estaba perfilado para contender por una Diputación federal.

El 5 de enero, David Rey González Moreno, aspirante a la Presidencia Municipal de Suchiate, Chiapas, por los partidos PAN, PRI y PRD, fue asesinado cuando viajaba en una motocicleta, en la zona limítrofe con Guatemala.

El 6 de enero, Sergio Hueso, aspirante a la candidatura a la Alcaldía de Armería, en Colima, por Movimiento Ciudadano, fue asesinado a balazos por varios sujetos armados, cuando circulaba en su vehículo sobre la avenida Oaxaca, colonia El Pelillo.

El 11 de enero, Miriam Nohemí Ríos Ríos, mujer transexual y dirigente de Movimiento Ciudadano en el municipio de Jacona, Michoacán, fue asesinada a balazos en el municipio de Zamora, cuando atendía su puesto ambulante de gorras.

El 24 de enero, Marcelino Ruiz Esteban, ex alcalde Atlixtac, Guerrero de 2018 a 2021, y su esposa, Guadalupe Guzmán Cano, consejera estatal del PRD, fueron asesinados a balazos y encontrados en el interior de una camioneta -marca Toyota, modelo Tacoma, color blanca-, cerca de la comunidad de Atempa, sobre la carretera Chilapa de Álvarez-Tlapa de Comonfort.

El 1 de febrero, Jaime Vera Alanís, precandidato de Morena y el Partido Verde Ecologista Mexicano a la Presidencia Municipal de Mascota, Jalisco, fue asesinado, en Zapopan.