López Obrador designa al Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, titular de la Segob; sustituye a Olga Sánchez Cordero

“Tengo el agrado de informar, a todos los mexicanos, que el día de hoy, vamos a llevar a cabo, unos cambios, para el bien del país y para el bien de nuestro proyecto, la cuarta transformación de la vida pública de México. La licenciada Sánchez Cordero, cuando la invité a participar en este proceso de transformación, me dijo que su sueño era llegar al Senado y por eso la propusimos para ser senadora de la República”, dijo el político tabasqueño.

”Pero yo la invité, porque quería dejar el antecedente, de que una mujer podía ocupar por primera vez ese cargo, de secretaria de Gobernación, y me ha ayudado mucho, mucho, mucho. La estimo, ha sido leal, y ha estado con nosotros, en este compromiso que tenemos de lograr una sociedad mejor y transformar a nuestro país. Pero ahora, a mitad del camino, así se llama mi nuevo libro, ella me dice: ‘quiero reincorporarme al Senado, quiero estar en el Senado de la República’”, agregó López Obrador.

”Y ha quedado ella en libertad y yo le agradezco mucho. Y va a estar como senador. Qué puedo decir sobre su trayectoria pública, es de lo mejor que puede haber, una mujer ejemplar, integra, honesta, con principios, con ideales, entonces va al Senado de la República. Y por ese motivo he invitado, para que ocupe el cargo de secretario de Gobernación, a mi paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco”, señaló el presidente.

”Le pido a mis paisanos, que se le permita a Adán venir a ayudarme, para terminar de consolidar el proceso de transformación, consumar la transformación de México. Entonces Adán va a ser el próximo secretario de Gobernación, es para mí muy satisfactorio hacer este anuncio”, finalizó el mandatario nacional en un video publicado en Twitter.

En su turno, Sánchez Cordero agradeció al mandatario nacional haber sido titular de la Segob, donde “aprendió mucho”, ya que, según ella, “fueron tiempos intensos”. Asimismo dijo estar “comprometida” con el proyecto de nación encabezado por López Obrador, por lo cual continuará impulsándolo desde el Senado.

Mientras que López Hernández, titular de la SEGOB de facto, anunció que este mismo día viajaría a Villahermosa, la capital de Tabasco, para solicitar formalmente su licencia al cargo de gobernador, si es que el Congreso local así lo aprueba.

“Sí existe la posibilidad de incorporar a Adán Augusto a mi gabinete en una Secretaría de Estado, depende de él aceptar. Sólo habría que encontrar un gobernador como él para sustituirlo”, señaló el mandatario nacional, el pasado 12 de julio, durante su conferencia de prensa matutina.

”Podría tener un buen desempeño en el Gobierno Federal, en una secretaría de Estado [...] Nos identificamos bastante y depende de él y del pueblo de Tabasco, desde luego [...] A mí me ayuda mucho el que Adán gobierne el estado, me da tranquilidad. Me aligera la carga”, indicó el político tabasqueño.

”Son 32 entidades federativas, y que yo pueda estar seguro de que se va a estar atendiendo a la gente, en un estado, a demás en mi tierra natal, pues es muy importante para mi”, dijo el oriundo de Tabasco, entidad que además es sede de algunas de las obras denominadas “prioritarias” por la actual Administración Federal, como la construcción de la refinería Dos Bocas y una parte del trayecto del Tren Maya.

”En una secretaría de Estado donde se necesitara, porque es trabajador, responsable, honesto, leal, tiene convicciones, pero está mejor aquí en la república del chocolate”, finalizó el titular del Poder Ejecutivo Federal, desde Villahermosa, Tabasco.

¿QUIÉN ES ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ?

Nacido en el municipio de Paraíso, Tabasco, de 57 años de edad y militante del partido Morena. Tiene estudios de Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y se tituló con la tesis ‘El Estado Federal Mexicano’, obteniendo mención honorífica.

Asimismo, cuenta con estudios en Derecho Comparado por el Instituto de Derecho Comparado de París, es maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Sorbona Nueva-París. Además, tiene un Diplomado en Derecho Notarial por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Inició su carrera dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde fungió como coordinador de campaña a la gubernatura de Manuel Andrade Díaz, en el año 2000. Entre sus cargos públicos destacan el de Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tabasco, así como Subsecretario de Protección Civil, Desarrollo y Prevención Social y Subsecretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Tabasco.

Tras 25 años de militancia, López Hernández renunció al PRI en el 2011 y se afilió al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Fue coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, correspondiente a la Tercera Circunscripción del país (que abarcaba los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán).

Aunado a lo anterior, López Hernández es titular de la Notaría Pública Número 27 del estado de Tabasco, actualmente con licencia desde 2006. Un año después y hasta el 2009, fue diputado local plurinominal en la LIX Legislatura del Congreso tabasqueño.

Después, fue diputado federal por el Distrito electoral federal 4 de Tabasco, para el período del 2009 al 2012 de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, por el PRD. Mientras que en 2012, resultó electo como senador de la República por Tabasco, también por el Partido de la Revolución Democrática.

El 23 de enero del 2014 anunció su salida del grupo parlamentario del PRD en la Cámara alta, para sumarse a las filas del recién creado Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que todavía no obtenía el registro como partido político.

En octubre de 2016 fue nombrado dirigente estatal de Morena en Tabasco, cargo al que renunció el 29 de noviembre del 2017. Después compitió en las elecciones estatales de Tabasco, el 1 de julio del 2018, por la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena y los partidos Del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).