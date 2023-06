El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió este jueves a Denisse Ahumada Martínez, Regidora de Reynosa, Tamaulipas, del Partido Acción Nacional (PAN), detenida por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, el día 10 del mismo mes y año, en Falfurrias, Texas, en posesión de casi 42 kilos de cocaína.

El Mandatario celebró que la captura de la regidora -de 34 años de edad- se haya dado en EU para que la oposición no acusara a su Gobierno de perseguir políticamente a los integrantes de otros partidos.

López Obrador mostró un video en donde el dirigente estatal del PAN en Tamaulipas, Luís Rene Cantú Galván, da la bienvenida a su partido a la regidora que antes militaba en el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM). Sin embargo, criticó que después de darse a conocer el caso, se deslindara de la mujer detenida.

“La regidora del PAN, la detuvieron [...] cuando me informaron lo primero que dije fue: ‘¿dónde?’. Cuando me dijeron que en Estados Unidos, ¡ah!, si no iban a decir que nosotros la andábamos persiguiendo, que era un asunto político”, señaló.

“Son muy hipócritas, aun cuando aparentemente es un asunto menor, están muy acostumbrados a la hipocresía, es su doctrina y no son ellos nada más, estamos hablando de millones de personas con todo respeto”, agregó.

“Acción Nacional cuida del bienestar de los ciudadanos, el partido en el que estaba antes no hacía esto”, comentaba Ahumada Martínez en un video, en el cual aparece junto al también Diputado local tamaulipeco Cantú Galván.

Según un comunicado del Gobierno de Estados Unidos, la regidora llegó a la garita “Javier Vega Jr.”, ubicada en Falfurrias, Texas, en su vehículo marca Mazda, modelo SUV, color blanco, proveniente de Reynosa y se dirigía a San Antonio.

Los agentes del CBP sometieron al vehículo a una revisión de rayos X, donde detectaron que había paquetes dentro de los asientos y en los paneles de las puertas, por lo que realizaron una inspección manual en la que encontraron varios envoltorios con la droga, envueltos en cinta adhesiva y papel aluminio.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. notificó a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que envió agentes especiales a entrevistar a Ahumada Martínez, quien confesó su responsabilidad.

“Ella dijo que iba a transportar los narcóticos escondidos en el vehículo a San Antonio, Texas [...] Martínez también dijo que ella también ha transportado narcóticos en el pasado”, señala la denuncia de las autoridades estadounidenses.

El lunes 12 de junio de 2023, tras comparecer, durante una primera audiencia en la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en McAllen, el juez Juan F. Alanís negó a la regidora reynosense, el derecho a fianza.

Ahumada Martínez llegó al Cabildo de Reynosa como regidora plurinominal del PVEM. Sin embargo, durante la campaña para la gubernatura del 2022, se alió al PAN, renunció al PVEM y participó activamente en la promoción de César Augusto Verástegui Ostos, alias “El Truko”, ex candidato de la alianza entre los partidos PAN, Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

La regidora detenida es Licenciada en Relaciones Internacionales, y antes de incursionar en la política, trabajó coordinando importaciones y exportaciones a través de internet y supervisando el inventario en una empresa manufacturera.

Tras reprobar el hecho y pedir que se indagara, Cantú Galván, diputado local y dirigente estatal del PAN en Tamaulipas, se deslindó de Ahumada Martínez, argumentando que pertenecía al PVEM y después se pasó Acción Nacional, pero no se afilió.

“Ella fue electa por el Partido Verde, decide abandonar su partido y pedir por un acuerdo político, estar en Acción Nacional. Ese acuerdo se llevó a cabo y se cumplió en su momento [...] Lamentablemente desde hace meses dejó de tener comunicación con el partido y no asistía a las convocatorias que se le hacían”, insistió Cantú Galván.

“Se le relaciona conmigo porque yo soy el presidente del PAN. Cuando ella tomó la decisión de salirse del Verde y adherirse a Acción Nacional, pues siempre hemos sido un partido de puertas abiertas, incluyente y con una regidora”, manifestó el también diputado local.

Cantú Galván afirmó que un mes antes se reunió con Ahumada Martínez, por medio del Comité Municipal del PAN, durante un encuentro con regidores. “No, no es mi amiga, no sabía de eso, al final de cuentas no sabía, nunca tuve una plática más que lo que realmente nos importa que es la ciudad”, dijo.

Por su parte, el Delegado Nacional del PVEM en Tamaulipas, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, señaló que fue el mismo presidente del PAN estatal y el senador Ismael García Cabeza de Vaca, quienes integraron a Ahumada Martínez a su equipo en el municipio de Reynosa.

“En el PVEM no tenemos integrantes desleales ni mucho menos con mala moral, por eso deslindamos completamente de nuestro movimiento a esa presunta delincuente”, indicó el delegado estatal del Partido Verde Ecologista Mexicano en Tamaulipas.