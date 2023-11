Tras la crisis económica de diciembre de 1994, el entonces nuevo Gobierno federal, encabezado por Zedillo, terminó comprando, a través del Fobaproa, la deuda de los bancos privados, por 552 mil 300 millones de pesos.

”Esto es lo que quisiera yo que me contestara Zedillo [lo del Fobaproa], pero no solo quedó en que los rescataron, sino que se hablaba de que para todos estos rescates, incluso se emitió un decreto de que se iba a pagar el rescate de conformidad con un avalúo y empiezan hablar de que eran 300 millones de dólares y terminan sin avalúo, pagándole 700 millones de dólares. Eso fue lo que quebró a México, no a México, al Gobierno, porque México no se quiebra, ni se quiebra, ni se dobla, por su pueblo”, señaló.

”Pero busquen también en el libro, Fobaproa: expediente abierto’, hagan la revisión. Todo eso significó la política neoliberal y todo eso es lo que quieren que regrese”, agregó durante su conferencia de prensa matutina.

El 2 de noviembre, Zedillo expresó que esperaba que a México no lo gobernara alguien que dijera mentiras a la gente y que no reconociera sus errores.

“Me gustaría ver un Presidente que no sea elegido mintiendo a la gente, un Presidente que no gobierne mintiendo a la gente, culpando a otros por sus propios errores”, expuso durante su participación en el Foro Global sobre Problemas de Disparidad en América Latina, Palestina e Irán, organizado por el Instituto Pearson, de la Universidad de Chicago.

Enfatizó que le gustaría ver en México a alguien que no explotara las necesidades de la gente, a través de un discurso demagógico.

“Prometiendo cosas que no serán entregadas, efectivamente; que tampoco divida a nuestras sociedades, prometiendo las reformas que nuestro país y los países necesitan en América Latina”, añadió Zedillo, quien también se pronunció por un Presidente que asumiera toda la responsabilidad de sus acciones.

“Porque es muy fácil culpar siempre a los otros , a los extranjeros”, destacó.