El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que los senadores Lilly Téllez García y Germán Martínez Cázares, además de dos de los cuatro ministros que propuso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat, son algunos de los personajes que lo han traicionado.

“No, es normal, es parte de lo que estamos hablando. Y además yo soy responsable, en buena medida, porque yo la propuse [a Téllez García]. Me tocó a mí proponerla al gobernador Alfonso Durazo [Montaño], él hasta se extrañó. Le dije que se requería de sumar esfuerzos, voluntades y dijo ‘pues lo voy a ver’, y él ya la convenció”, comentó.

AMLO fue cuestionado por un periodista, si condenaba el actuar de Téllez García, quien, el 19 de abril de 2023, durante la entrega de la Medalla Belisario Domínguez -que se otorgó a la escritora y periodista Elena Poniatowska-, en la Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, se acercó a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República.

Ello para confrontarlo por supuestamente “insultar” a la SCJN, tras advertir que había aplaudido a Sasil Dora Luz de León Villard -senadora del grupo parlamentario de Morena-, cuando desde la tribuna repudió el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró como inconstitucional la transferencia operativa, presupuestaria y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por violar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“¿Qué opina de la falta de respeto, a través de Sasil, a la Corte y a la división de Poderes?”, cuestionó Téllez García a Ramírez Cuevas, grabándolo con la cámara de video de su teléfono móvil.

La senadora del PAN le pidió al funcionario federal que le dijera al presidente de la República que era un “cobarde”, que era como José Victoriano Huerta Márquez -presidente de México del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914, tras un golpe de Estado conocido como la “Decena Trágica”- y que los integrantes del Gobierno Federal eran unos “hipócritas”.

Ante ello, las senadoras Minerva Citlalli Hernández Mora, Martha Lucía Mícher Camarena y Eunice Renata Romo Molina, de los partidos Morena y Encuentro Social (PES), respectivamente, llegaron a defender a Ramírez Cuevas, por lo que Téllez García dejó de grabar.

El titular del Poder Ejecutivo Federal compartió que su hijo menor, Jesús Ernesto López Gutiérrez, le preguntó si había cometido errores, por lo que él le respondió que sí y que entre esos estaba el recomendar a gente que lo traicionó.

“Hace unos días, mi hijo Jesús me preguntaba: ‘¿Y oye, papá, has cometido errores ahora como Presidente y antes?’. No, hijo, pues muchos, ‘¿pero cómo cuáles?’. Pues muchos, qué te puedo decir, uno no es perfecto, la perfección tiene que ver con el creador y la naturaleza. Nosotros somos seres humanos y cometemos errores. Le explicaba, no di detalles, sobre gente que recomendé y que nos traicionaron”, indicó el Presidente.

“Eso es parte del noble oficio de la política, hay quienes no tienen convicciones, no tienen principios y hay quienes son así. Es como la fábula del sapo y el escorpión, hay un sapo en una inundación, el escorpión le dice me voy a ahogar sapito, crúzame, porque el río estaba creciendo, y le dice el sapo, me vas a hacer daño. Y, no seas malo, ayúdame, apóyame y el sapo, bueno, ya lo sube, súbete pues. Ahí va el sapo y lo cruza y, ya cuando está a salvo el alacrán, lo pica. Y le dice el sapo: ya ves, te dije, ¿por qué haces esto? Y el alacrán le dice es que esta es mi naturaleza”, relató López Obrador.

Asimismo, aseguró que otros otros personajes que propuso y lo traicionaron fueron el senador Germán Martínez Cázares, y los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat.

“El otro del [Instituto Mexicano del Seguro Social] IMSS, German Martínez, también me tocó proponerlo. Bueno, los ministros, la señora Margarita Ríos Farjat, el ministro Alcántara. Y entonces, ya por eso, primero uno debe de actuar de buena fe; segundo, hay que respetar las opiniones y las libertades. Y tercero, pues también tener paciencia, prudencia, pero no alarmarse. Imagínense cuántas traiciones hubo en los procesos de transformación”, agregó el Presidente.