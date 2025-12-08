López Obrador ignoró lista de espías rusos entregada por EU, revela NYT

El Gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador recibió información de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), respecto a la presencia de agentes rusos en México que se hacían pasar por diplomáticos, pero se negó a expulsarlos, según reveló el diario The New York Times, en una investigación publicada el 8 de diciembre de 2025.

Según la publicación, asesores del ex mandatario tabasqueño recibieron reiteradas advertencias desde Washington respecto al aumento de las actividades encubiertas de Rusia en territorio mexicano. La información provino de nueve funcionarios estadounidenses y mexicanos, actuales y anteriores, consultados por el diario neoyorquino.

Juan González, quien fungió como director para asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EU (NSC, por sus siglas en inglés) durante el Gobierno de Joseph Robinette Biden Jr., declaró al diario que “el Gobierno mexicano ayudó, pero podría haber hecho mucho más”.

“Les dimos nombres de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos en la embajada de Ciudad de México. Se trataba de espías experimentados, que habían participado en sofisticadas operaciones en toda Europa”, añadió González.

En marzo de 2022, cuando un general estadounidense declaró públicamente que México era un refugio para espías rusos, López Obrador desestimó la afirmación. “No tenemos información sobre eso”, respondió el entonces presidente a los periodistas. Sin embargo, según la investigación del NYT, tres funcionarios estadounidenses que estuvieron al tanto de las conversaciones confirmaron que López Obrador fue informado directamente respecto al problema.

En 2023, bajo presión de Washington, el Gobierno de México accedió a que funcionarios estadounidenses opinaran respecto a los rusos que solicitaran credenciales diplomáticas, y algunos de ellos fueron rechazados. No obstante, incluso después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asumió el cargo, los espías rusos que ya se encontraban en el país no fueron expulsados, según seis funcionarios actuales y recién salidos citados por el diario.

La investigación señala que la proximidad de México a Estados Unidos y la cobertura que proporciona el turismo permitieron a Moscú intensificar sus actividades de espionaje en los últimos años. Según las autoridades estadounidenses citadas, Rusia puede trasladar espías e informantes desde Estados Unidos a destinos turísticos como Cancún, Quintana Roo, que recibe millones de visitantes estadounidenses cada año, lo que proporciona una fachada que levanta pocas sospechas.

Respecto a las campañas de desinformación, el diario neoyorquino indica que Rusia incrementó sus estrategias en internet para poner a los mexicanos en contra de Estados Unidos y Europa. Esta situación provocó que funcionarios británicos y franceses expresaran su preocupación a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Los esfuerzos de vigilancia llevaron a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México a nombrar durante el verano de 2025 a su primer observador de Rusia, mientras que la Embajada de Francia creó un cargo dedicado a la desinformación.

La Embajada rusa respondió al diario mediante un correo electrónico en el que afirmó que las misiones diplomáticas rusas eran “frecuentemente objeto de acusaciones infundadas de espionaje” y que Rusia y México mantienen “una amplia gama de relaciones bilaterales”. El Gobierno de México declinó hacer comentarios respecto a la publicación.