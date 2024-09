El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los diversos grupos del Cártel de Sinaloa que cesaran los enfrentamientos que llevaban a cabo por quinto día consecutivo, asegurando que sabía que lo escuchaban.

”Serénense, tranquilícense, pensemos en el País, pensemos también en la gente, en los ciudadanos [...] ¿Cómo vamos a estar atemorizando sin fundamento? Si hay problemas, los estamos enfrentando”, exhortó a los grupos criminales.

Durante su conferencia de prensa matutina, reconoció la existencia de confrontaciones en Sinaloa, aunque insistió en que no eran tan frontales como algunos medios lo habían reportado.

”Hay enfrentamientos, pocos, y por eso hay una movilización de las Fuerzas Armadas, para proteger a la gente y también para evitar la confrontación”, explicó, a quien un reportero le cuestionó respecto al número de homicidios ocurridos.

“Es que es muy bueno aclarar que se hablaba de ocho, de 12, y es el [diario] Reforma”, respondió el presidente. “Sí, sí, ya sé que se suspendió [el festejo patrio] por prudencia y estuvo bien que lo hagan, pero no es lo que está, Reforma publica ‘Escala en Culiacán guerra de carteles’, pues no es así”, insistió.

”Decirle a la gente de Culiacán, que además es sólo Culiacán, que estamos pendientes, que se actúe con precaución pero sin alarmismos [...] Con presencia de las Fuerzas Armadas y tener cuidado”, dijo.

“Porque puede ser que incendien un vehículo y ese vehículo incendiado se vuelva la gran nota, porque aquí ha sucedido, suele pasar de que incluso son incendios hasta de otros países. Entonces no es un asunto mayor, hasta ahora, y ojalá y pronto, pronto regrese la normalidad completa a Culiacán y en eso estamos”, enfatizó.

También mencionó que, a través de una carta, el capo sinaloense Ismael Zambada García, “El Mayo”, recomendó que no hubiera violencia en su entidad natal.

“¿Pero tiene arreglo este choque entre los grupos de narcos?”, le preguntó un periodista. “Sí, sí tiene arreglo [...] Con presencia de las Fuerzas Armadas, para cuidar que no haya enfrentamiento, para cuidar a la población y también ellos deben de actuar con un mínimo de responsabilidad, es su familia, son sus paisanos, es su municipio, es su estado, es su País”, explicó López Obrador.

”Tienen que buscar otras formas, o sea, que no perjudiquen a la gente inocente. Que no se enfrenten, que no haya pérdidas de vidas, que no afecten a otros y que no se afecten entre ellos”, abundó, quien también afirmó que “Siempre, siempre, el Presidente de México es escuchado”.

“¿Incluso por los criminales?”, le cuestionó un reportero. “Por todos, más si se tiene autoridad moral, te lo aseguro”, comentó.