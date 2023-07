El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se investigaría la reunión que Norma Otilia Hernández Martínez, Presidenta Municipal de Chilpancingo, Guerrero, sostuvo con uno de los hermanos que lidera el grupo criminal Los Ardillos.

Ese grupo fue fundado en el 2000, tras la escisión del Cártel de Los Beltrán Leyva, y que en la actualidad se dedica al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el homicidio, principalmente en las regiones Centro y de La Montaña, en Guerrero.

Los Ardillos se disputaban el territorio con Los Rojos, también escindidos del Cártel de Los Beltrán Leyva. Los enfrentamientos entre ambos grupos criminales se extendieron en los municipios de Chilpancingo, Eduardo Neri, Tixtla y Chilapa.

Durante su conferencia de prensa matutina López Obrador indicó que había hablado con Evelyn Cecia Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero, para que no existiera impunidad en dicho tema y se iniciara la investigación.

Sin embargo, no confirmó si la Alcaldesa se separaría de su cargo mientras se realizaba la indagatoria.

“No se permite la impunidad y se va a hacer una investigación sobre este tema, ya se habló con la Gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación [...] No sabemos, es un proceso más que se va a iniciar, no puede haber contaminación en las investigaciones, si eso era cuando había corrupción e impunidad, [Genaro] García Luna y los demás, ahora no”, dijo.

“Es que no tiene que ver con lo político, no debe haber distinción, sea quien sea, nosotros sostuvimos y mantenemos como criterio, el que no debe de haber amiguismo ni influyentismo, ni nepotismo, ni mucho menos corrupción, ninguna de esas lacras de la política en el ejercicio del Gobierno”, insistió.