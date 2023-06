El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que pidió a cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votaran en contra de la sentencia que invalidó la transferencia operativa, presupuestaria y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, por violar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con los ministros de la SCJN con los que habló fueron: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf, que él propuso ante el Senado, además de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que en ese momento era Presidente la Corte.

“Mi preocupación es que termino, me voy a ir, pero no quiero que la Guardia Nacional quede en la Secretaría de Seguridad Pública, ni en Gobernación, como estaba. Imagínense a los tres años, seis años, se echa a perder la Guardia nacional. Entonces, no vaya a llegar un joven ambicioso, sin principios, como García Luna y empieza a escalar, sin idea tampoco de lo que es la seguridad, todo manejado con las cámaras”, indicó.

“Entonces, para que no cayera en manos de una gente así y se echara a perder, porque es la seguridad del pueblo, la seguridad de los mexicanos, es la paz, la tranquilidad, entonces meten el recurso [en la SCJN] para declarar inconstitucional [el traspaso de la GN a la SEDENA] y yo dije ‘ahora sí me voy a meter, porque esto es importantísimo’”, reveló.

“Y hablo con cinco [ministros], con los cuatro que de alguna manera yo propuse, y con el que ya estaba [Zaldívar Lelo de Larrea], para garantizar los cuatro votos, uno por uno. No sabes lo que me costó, porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto [de la GN] vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los cinco, pues con dos no pude”, confesó López Obrador.

Durante su conferencia de prensa lamentó la decisión de la SCJN, ya que de los ministros con los que habló, sólo tres votaron en contra de la sentencia.

Además, López Obrador afirmó que Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN, le dijo a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, que le convenía a ella quedarse con el control de la Guardia Nacional.

“Eran cuatro los que se necesitaban [ministros], nos quedamos con tres y se pierde el propósito de que la Guardia Nacional dependiera de la Sedena [...] Todavía la Presidenta, la señora Piña, le dijo a Rosa Icela: ‘oye, cómo vas a estar tú en contra, si a ti te va a tocar manejar la Guardia Nacional, si tú sales ganando’. Fíjense”, acusó.

“Rosa Icela le contestó: ‘no, es que no es un asunto mío, es un asunto que tiene que ver con el buen funcionamiento de la seguridad’. Pero la señora [Piña Hernández] tentándola: ‘¿por qué estás tú preocupada, si tú vas a manejar la Guardia Nacional?’. Y luego [Rodríguez Velázquez dijo]: ‘no, vamos a buscar la forma para que el cambio se dé dentro de un año o dos años, hasta que termine el Gobierno’”, narró el Presidente, quien afirmó que durante su Administración nunca se realizarían ese tipo de acuerdos, ya que lo más importante eran los principios y la lealtad al pueblo.

La validez de la transferencia operativa, presupuestaria y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, por violar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se haría efectiva a partir del 1 de enero de 2024, según lo determinó, el 20 de abril el Pleno de la SCJN.

Por nueve votos a favor y dos sufragios en contra -de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Yasmín Esquivel Mossa-, el Pleno de la SCJN aprobó el proyecto propuesto por Juan Luis González Alcántara Carrancá, para postergar el proceso de desincorporación, con el objetivo de que las instituciones de seguridad pública correspondientes lleven a cabo los reajustes necesarios.

De facto, la reforma que pasó el control de la Guardia Nacional a la Sedena seguiría vigente por lo que restaba del 2023. Asimismo, el Pleno de la SCJN no fijó algún plazo al Congreso de la Unión para emitir una nueva legislación, pero sí se mencionó que tendrá que haber ajustes en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024, de tal forma que los recursos para la GN sean asignados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno federal.

Por 8 votos a favor y 3 sufragios en contra -de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf-, el Pleno de la SCJN declaró como inválida, el 18 de abril de 2023, la transferencia operativa, presupuestaria y administrativa de la Guardia Nacional a la Sedena, por violar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.