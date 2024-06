A las 14:24 horas, Sheinbaum llegó a la puerta del Palacio Nacional vestida con un traje sastre color azul, descendió de su vehículo y se dio tiempo para saludar a algunas personas que le gritaban detrás de unas vallas metálicas.

Cuando se dispuso a entrar al Palacio Nacional, la puerta fue abierta y de la misma salió López Obrador, quien recibió a Sheinbaum Pardo, con un abrazo.

Después levantaron los brazos en señal de victoria. Luego entraron a la sede del Poder Ejecutivo Federal, mientras algunas de las personas detrás de las vallas metálicas lanzaban vítores, además de que gritaban arengas a favor del presidente y de su virtual sucesora.

Por la mañana, informó que a las 14:30 horas sostendría un encuentro y una comida, en Palacio Nacional, con Claudia Sheinbaum Pardo.

“Vamos a platicar y a comer, vamos a tratar el tema de la transición, de la entrega recepción, ponernos de acuerdo [...] Aquí es muy bienvenida. Vamos a platicar y lo que resulte, si ella tiene interés de caminar, es tan bello el Palacio”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

“La voy a invitar para ir juntos a algunas regiones del País, a ver si su agenda lo permite porque tiene ella mucho trabajo, la conozco y sé que está ocupada haciendo ya sus planes y eso es muy bueno”, mencionó.

Sin embargo, mencionó que Sheinbaum Pardo no le daría a conocer su equipo de transición.

“Vamos a platicar y vamos a ver qué hacemos” enfatizó, para luego señalar que le gustaría que ella expusiera “lo del encuentro”.

Además, López Obrador recomendó “a todos los que triunfaron”, que si estaban cansados “porque fatiga, agota, el proceso electoral, pero pues un fin de semana nada más de descanso, sobre todo con la familia, no tanto tiempo, y a trabajar”.

“Hay un dicho de los asiáticos, según el cual un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Si van a hacerse cargo de un gobierno a ver cómo vamos a trabajar, el plan, qué vamos a hacer, con cuántos recursos contamos, cuáles van a ser las prioridades porque hay muchas demandas, pero el que mucho abarca poco aprieta, hay que priorizar”, afirmó.

Sin embargo, López Obrador negó que durante la reunión con Sheinbaum Pardo le fuera a pedir agilizar, antes de que terminara su Gobierno, las 20 iniciativas de reforma presentadas, por él mismo, el 5 de febrero de 2024.

“No, no, no porque yo respeto mucho a Claudia y le tengo mucha confianza, nada más que la gente votó, desde luego por los candidatos, de manera muy especial por ella porque es una mujer excepcional, es lo mejor que le pudo haber pasado a México en este tiempo”, insistió, quien también expresó que “ella es parte protagonista, actora, de este proceso de transformación, como millones de mexicanos, de siempre”.

“Y que le quede claro a nuestros adversarios, además de ser una mujer inteligente, honesta, con mucha capacidad de Gobierno, ella tiene mucho criterio y mucha autoridad, sobre todo autoridad moral y autoridad política”, agregó, para luego condenar que había quienes decían que la virtual Presidenta electa era una “copia” de él.

“Yo le voy a entregar la banda y adiós, yo me jubilo. Y nunca he actuado de manera inconsecuente, lo que digo lo sostengo, cumplo mis compromisos”, declaró, quien también destacó la protesta que hizo Sheinbaum Pardo, en la Universidad de Stanford, en 1991, en donde exigía un Tratado de Libre Comercio de América del Norte justo, así como una verdadera democracia en México.

”Ya como corolario decir: ¿cómo se va a parecer a mí?, ¿cómo voy a estar yo detrás?. Si yo tengo principios igual que ella, igual que Claudia. Yo voy a entregar la banda y adiós, yo me jubilo. Y siempre he actuado de manera consecuente, siempre lo que digo lo sostengo, cumplo mis compromisos”, enfatizó.

”Además, termino mi ciclo, me voy a ir muy contento, tengo que agradecerle al creador, a la suerte, desde luego al pueblo, porque fue una lucha de muchos años, muy difícil, muy compleja e iniciamos un proceso de transformación y ya logramos nuestro objetivo de sentar las bases para que esta transformación continúe”, expresó López Obrador, quien también aseguró que él no estaba pensando en ser un “mesías” o un “jefe máximo” y que sólo dedicaría su tiempo libre a escribir

”Y solo que fuese yo un ambicioso vulgar, politiquero, estaría yo pensando en ser jefe máximo, líder moral, mesías, mucho menos cacique. Yo termino y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, nada, ni una conferencia”, insistió.

“Voy a cancelar mis cuentas en redes sociales, no voy a recibir a nadie, menos a políticos, pero tampoco a la gente del pueblo, a la que quiero más de lo que me quieren a mí. Pero no puedo, porque si empiezo a recibir a personas, amigos que son millones, compañeras, compañeros, voy a estar todo el tiempo recibiendo”, abundó.

”Y quiero también tener momentos libres, porque voy a escribir, a eso me voy a dedicar y me va a llevar tiempo, tres, cuatro años una investigación que voy a hacer; y no tengo ambición ni al poder, ni al dinero. Esa sería mi recomendación: para ser libres hay que ser buenos, honestos y no tener mucho apego ni al poder ni al dinero”, finalizó.

La noche del 9 de junio, a través de sus cuentas en las diversas redes sociales, Sheinbaum Pardo anunció que se reuniría con López Obrador, para tratar formalmente el tema de la transición del Poder Ejecutivo Federal.

“El día de hoy estuve trabajando en casa y aproveché para estar un tiempo con la familia. Mañana reiniciamos con todo el impulso y convicción. Será un gran día, veré al Presidente Andrés Manuel López Obrador para iniciar pláticas formales sobre la transición”, escribió.

Horas antes, del mismo día, la virtual ganadora de la Presidencia de México celebró que ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral confirmó su victoria con 59.7 por ciento del total de los votos emitidos el 2 de junio de 2024.

“El día de hoy el @INEMexico dio a conocer los resultados oficiales de los cómputos distritales. Con 61.04 por ciento de participación ciudadana, obtuvimos 59.7594 por ciento de la votación. Gracias, gracias, gracias ¡Viva la 4T!”, declaró.

Claudia Edith Suárez Ojeda, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, dio a conocer que luego de los cómputos distritales de la elección presidencial, la votación total cuantificada era de 60 millones 115 mil 184 votos, lo que representaba 61.04 por ciento de participación de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de Electores.

En sesión extraordinaria del Consejo General, también detalló que se recontaron 116 mil 397 paquetes electorales, lo que equivalió a 68.16 por ciento, así como la sumatoria de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de la elección de la Presidencia de México.

Suárez Ojeda precisó los votos por candidatura: Jorge Álvarez Máynez, del Movimiento Ciudadano obtuvo 6 millones 204 mil 710 votos, es decir, el 10.3213 por ciento. Mientras que Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, logró 16 millones 502 mil 697 votos, es decir, el 27.4517 por ciento. En tanto que Sheinbaum Pardo, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, tuvo 35 millones 924 mil 519 votos, es decir el 59.7594 por ciento.

Por partido político, anunció los siguientes registros: Acción Nacional: 9 millones 644 mil 918 votos; Revolucionario Institucional: 5 millones 736 mil 759; de la Revolución Democrática: un millón 121 mil 020,

Mientras que el Verde Ecologista de México obtuvo 4 millones 677 mil 057 sufragios; del Trabajo: 3 millones 882 mil 813 votos; Movimiento Ciudadano: 6 millones 204 mil 710; y, Morena: 27 millones 364 mil 649 votos. Asimismo, las candidaturas no registradas lograron 83 mil 114 votos, es decir 0.1382 por ciento, en tanto que los votos nulos fueron un millón 400 mil 144, el 2.3291 por ciento.

Subrayó que estos resultados podrían seguir su cauce legal y procesal ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el supuesto de que algún partido político decidiera ejercer su derecho a interponer los medios de impugnación contemplados en la ley.

Suárez Ojeda destacó que correspondería a la Sala Superior del TEPJF realizar el cómputo final de la elección presidencial, la emisión del dictamen y la declaración de validez, además de que felicitó a todos los integrantes de los consejos distritales, así como a todos los funcionarios del INE y a la ciudadanía por su amplia participación.