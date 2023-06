El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional asesinaron a cinco civiles armados -supuestos miembros del Cártel del Noreste-, ya rendidos, con los cuales previamente sostuvieron un enfrentamiento, en la colonia Las Encinas, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Sí, me informaron [del video] y ya se está actuando, al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables”, señaló.

“Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición de las autoridades competentes a los responsables, todos los que participaron”, indicó durante su conferencia de prensa matutina.

“Se va a analizar pero, de entrada, la misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Es la Fiscalía la que va a hacer su trabajo, pero no hay encubrimiento porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos y repito, aunque parezca disco rayado, no somos iguales”, aseveró.

“Antes las masacres se ordenaban desde arriba, la política, supuestamente de seguridad, pues la llevaba a cabo [Genaro] García Luna y era la de mátalos en caliente, era la guerra y a los heridos los mataban y había ajusticiamientos. Estos [como el de Nuevo Laredo] son casos aislados y cuando se dan se castigan, no se permiten; o sea que no somos iguales [...] Fue exceso de fuerza, violencia, buscando enfrentar la violencia con la violencia, todo esto que se tiene que ir desterrando, porque se introdujo en el periodo neoliberal”, enfatizó.





CNDH INVESTIGA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL EN NUEVO LAREDO

La Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que investigaba el video en el que se observa que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional asesinaron a cinco civiles armados en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“En cuanto tuvo los primeros indicios de posibles violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en contra de cinco personas civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, inició investigación de oficio; pero también como lo ha hecho en estos casos, privilegia la atención a las víctimas y la integración de los elementos probatorios, evitando toda exposición mediática que interfiera en ellas”, informó la institución, cuya presidenta María del Rosario Piedra Ibarra.

Al respecto, informó que estaba en comunicación con la Secretaría de la Defensa Nacional y con Fiscalía General de la República, la cual “deberá recabar la información necesaria y documentar la actuación de los elementos castrenses el día de los acontecimientos para, así, determinar la existencia de violaciones graves a derechos humanos y emitir la resolución que conforme a derecho corresponda”, según señaló.