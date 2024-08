El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su confianza en Omar García Harfuch, próximo Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México.

Durante su conferencia de prensa matutina detalló que, un día antes, sostuvo una reunión con García Harfuch, para revisar la agenda de seguridad actual a nivel nacional.

Asimismo, indicó que la trayectoria de García Harfuch y los resultados ofrecidos en la Ciudad de México, donde fungió como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana , le daban las credenciales necesarias para ocupar el cargo a nivel federal.

”Harfuch estuvo con nosotros, [hablamos de] todo lo que tiene que ver con seguridad, una plática sobre cómo estamos actuando. Él fue Secretario de Seguridad de la Ciudad de México”, recordó.

“Sabe cuál es la estrategia que se sigue, la idea central de atender las causas bajo el principio de que la paz es fruto de la justicia. Fue buen Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y, aunque no lo es todo en política, cuentan los resultados”, aseguró.

“Primero es atender las causas, atender a la gente, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, que no se desintegren las familias, que no haya corrupción, que se trabaje de manera coordinada con todas las dependencias encargadas de la seguridad, que haya perseverancia, que no haya impunidad”, subrayó.

Asimismo, López Obrador destacó que en la Ciudad de México se registraron avances significativos en materia de seguridad, al reducirse, según él, 44 por ciento de los homicidios dolosos y en casi 50 por ciento el robo de vehículos, durante el Gobierno de Sheinbaum Pardo.

”Es de las ciudades del mundo más seguras, por eso están llegando a vivir de otras ciudades a la Ciudad de México. Esto fue muy notorio durante el Gobierno de la Presidenta electa, cuando estuvo de Jefa de Gobierno y Omar Harfuch fue encargado de la Seguridad Pública”, apuntó.

El Presidente también anunció que, además de García Harfuch, en fechas recientes se reunió con Jesús Antonio Esteva Medina, próximo Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con quien ya realizaba recorridos y revisión de obras que estaban en proceso de construcción o que se inaugurarían próximamente.