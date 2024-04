El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los músicos que integran las bandas sinaloenses, estaban “en todo su derecho” de protestar por el intento de prohibir que se presentaran en playas de Mazatlán.

Durante su conferencia de prensa matutina dijo que “la gente está muy consciente y está defendiendo sus derechos, entonces, quisieron prohibir lo de las bandas y los músicos se opusieron, yo creo que porque de eso viven y también porque es una tradición de hace mucho tiempo, siglos”.

“Se movilizaron [los músicos] y lograron que se diera marcha atrás a esa solicitud, porque no fue la autoridad, fue un grupo de hoteleros, según entiendo, los que pidieron que ya no tocaran las bandas en la playa y a lo mejor la autoridad municipal, pues no tenía facultades o no decidió pronto o dejó correr el caso y se convirtió en una protesta de bandas muy peculiar”, agregó.

López obrador enfatizó que “la gente está muy consciente” y por ello se llevaron a cabo las movilizaciones.

“Lo que no está bien es la violencia, eso no, la violencia no. Pero que las bandas de Sinaloa o los músicos protesten, están en todo su derecho, nada más que no haya violencia”.