López Obrador revela que Gutiérrez Luna retirará denuncias penales contra consejeros del INE

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles que Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la Unión, supuestamente va a retirar la denuncias penales contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron por aplazar la consulta de Revocación de Mandato, hasta que existan condiciones presupuestales adecuadas.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal apuntó que Gutiérrez Luna ya reflexionó respecto a esta acción, y que se retractó, porque “no hay que perseguir a nadie”.

“Ya aceptó el legislador que presentó esta denuncia penal, retirarla [...] Qué buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que presente una denuncia porque él considera que es un delito el que cometieron. Y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo considera excesivo y dice me retracto o ya no prosigo con la denuncia”, señaló el mandatario nacional.

“No sé qué procedimiento usó, que no va ratificar. Pero qué bien que lo hizo porque no hay que perseguir a nadie, libertad, cero represión, cero censura y no darle motivo a estos conservadores. Que andan buscando por todos lados cómo convertirse en paladines de la libertad cuando no lo son”, finalizó el político tabasqueño.

Minutos después, a través de su cuenta en la red social Twitter, la Cámara baja del Congreso de la Unión anunció que decidió “tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE”.

Este mismo miércoles se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), mismos que fueron denunciados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por votar a favor de aplazar la consulta sobre la revocación de mandato, hasta que existan condiciones presupuestales adecuadas.

Según fuentes oficiales, citadas por los diarios El Universal y Reforma, en el expediente, radicado en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción -cuya titular es María de la Luz Mijangos Borja-, están acusados los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Norma Irene De la Cruz Magaña y Uuc-kib Espadas Ancona.

Así como Adriana Margarita Favela Herrera, José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez, además de Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del INE.

En la denuncia, formulada el pasado 23 de diciembre el diputado del partido Morena, Sergio Gutiérrez Luna, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, se acusa a los citados consejeros electorales de haber incurrido en los delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad. Ante ello, el Ministerio Público podría solicitar el desafuero para poder proceder penalmente.

“Servidores públicos que se desempeñan como consejeros electorales integrantes del Consejo General del INE, y Edmundo Jacobo Molina, servidor público secretario Ejecutivo del instituto, por su participación en hechos con apariencia de delito de coalición de servidores públicos, previsto y sancionado por el artículo 216 del Código Penal Federal y los demás delitos que resulten, en agravio del servicio público federal y afectación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que se debe observar en el desempeño de su encargo”, señala el acuse de la denuncia de hechos que se presentó ante la Fiscalía General de la República.

El pasado 17 de diciembre, en una votación de seis contra cinco, el Consejo General del INE determinó aplazar la revocación de mandato, prevista para el 10 de abril de 2022, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia constitucional planteada por el órgano electoral en la que reclama a San Lázaro los recursos necesarios para realizar la consulta.