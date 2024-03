El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Alberto Fernández, ex mandatario de Argentina, en el Palacio Nacional de México, según lo dio a conocer el propio político argentino.

“He tenido el enorme placer de reencontrarme con mi querido amigo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (@lopezobrador_). Intercambiamos ideas y visiones sobre el presente y el futuro de nuestros países y de nuestra amada Latinoamérica”, escribió Fernández.

“En pocos meses, Andrés Manuel culminará su mandato dejando un legado ejemplar y memorable para el pueblo mexicano. Tuvo la generosidad de obsequiarme su nuevo libro ‘¡Gracias!’, una obra que estoy seguro será inspiradora para las nuevas generaciones y de lectura necesaria para todos aquellos que creemos en la política como una herramienta de transformación social”, abundó el ex presidente argentino.

“La vida me ha dado el privilegio de poder conocer a AMLO y haber podido forjar una amistad que perdurará en el tiempo”, dijo Fernández.

“Magnífica reunión con el ex presidente de Argentina, @alferdez, con quien he coincidido muchos años en la lucha por una América Latina y el Caribe más justa y próspera para nuestros pueblos”, informó Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Salimos de los barcos, dijo Fernández en 2021

El 9 de junio de 2021, Fernández ofreció disculpas por las declaraciones que realizó respecto al origen de los mexicanos y brasileños, cuando el mandatario español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, estaba de visita en Argentina.

Fernández dijo durante una intervención ante el presidente del Gobierno español, que “escribió alguna vez Octavio Paz [Lozano] que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa, y así construimos nuestra sociedad”.

Sin embargo, la frase atribuida al premio Nobel de Literatura, es distinta a la citada por el entonces mandatario argentino, quien se declaró “europeísta”. Paz Lozano escribió: “Los mexicanos descienden de los aztecas; los peruanos, de los incas, y los argentinos, de los barcos”.

Lo que en realidad Fernández citó fue una canción del rockero argentino Litto Nebbia, titulada ‘Llegamos de los barcos’, cuya letra dice que “Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos”.

“A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas”, dijo Fernández, en su cuenta de la red social Twitter, tras la indignación que causaron sus palabras.

El entonces presidente dijo que “se afirmó más de una vez que los argentinos ‘descendemos de los barcos’. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad”.

Antes de realizar esas declaraciones, Fernández había destacado la importancia de las relaciones con España, de donde provenían millones de inmigrantes a finales del Siglo XIX y durante el Siglo XX. No obstante, en Argentina había por lo menos 40 pueblos indígenas originarios, según datos oficiales del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Con Milei, no; eso sí que no

El 27 de febrero de 2024, el mandatario mexicano descartó la posibilidad de reunirse con su homólogo argentino, Javier Milei, quien asumió, el 10 de diciembre de 2023, la Presidencia de Argentina.

“Eso no, eso sí que no [...] Le desearía que le fuera muy bien con sus invitados, con toda la libertad para expresarse, para presentarse, pero no tengo pensado ahora recibir a jefes de Estado o presidentes. No está en la agenda”, enfatizó el político tabasqueño, tras ser cuestionado por un reportero respecto a si se reuniría con Milei, quien fue invitado a México por Lilly Téllez, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal comparó a su homólogo argentino, con otros líderes de derecha, como José María Aznar López -presidente del Gobierno de España, del 5 de mayo de 1996 al 17 de abril de 2004- y Santiago Abascal Conde -líder del partido político Vox-, a quienes también criticó por ser “muy conservadores”.

El presidente mexicano también mencionó al escritor peruano Mario Vargas Llosa -premio Nobel de Literatura 2010-, a quien describió como un “gran escritor” pero “siendo inteligente, es muy conservador y en política es como una chiva loca”, según dijo.