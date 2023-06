El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional, con su gabinete legal y ampliado, así como con 23 mandatarios estatales.

Además a la reunión con el titular del Poder Ejecutivo Federal asistieron Mario Delgado Carrillo y Minerva Citlalli Hernández Mora, presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de dicho partido, respectivamente.

Los gobernadores en funciones que asistieron a la reunión con el presidente de la República fueron: Marina del Pilar Ávila Olmeda (Baja California); Víctor Manuel Castro Cosío (Baja California Sur); Layda Elena Sansores San Román (Campeche); Rutilio Cruz Escandón Cadenas (Chiapas); Claudia Sheinbaum Pardo (Ciudad de México); e Indira Vizcaíno Silva (Colima).

Además de Evelyn Cecia Salgado Pineda (Guerrero); Julio Ramón Menchaca Salazar (Hidalgo); Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán); Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morelos); Miguel Ángel Navarro Quintero (Nayarit); Salomón Jara Cruz (Oaxaca); Sergio Salomón Céspedes Peregrina (Puebla); y, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa (Quintana Roo).

Así como José Ricardo Gallardo Cardona (San Luis Potosí); Rubén Rocha Moya (Sinaloa); Alfonso Durazo Montaño (Sonora); Carlos Manuel Merino Campos (Tabasco); Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas); Lorena Cuéllar Cisneros (Tlaxcala); Cuitláhuac García Jiménez (Veracruz); y, David Monreal Ávila (Zacatecas).

Además, esta fue la primera reunión con el mandatario nacional a la que acudió Martí Batres Guadarrama, ahora como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, luego que ocupó el cargo tras la renuncia de Claudia Sheinbaum Pardo, quien aspira a ser candidata presidencial de Morena en 2024.

También fue la primera reunión a la que acudió Luisa María Alcalde Luján, recién nombrada titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en relevo de Adán Augusto López Hernández, quien es una de las llamadas “corcholatas” de Morena, y que busca ser candidato a la Presidencia de la República de dicho partido, en las elecciones de 2024.

Asimismo, la reunión con el Presidente de la República fue la primera a la que acudió Delfina Gómez Álvarez, como gobernadora electa del Estado de México, luego de haber ganado las elecciones estatales realizadas el 4 de junio de 2023.

Aunado a lo anterior, el encuentro con López Obrador se da a tres días del inicio del proceso interno de Morena, para elegir al eventual candidato o candidata presidencial, bajo el nombre de coordinador nacional en Defensa de la Cuarta Transformación.

AMLO PIDE A ‘CORCHOLATAS’ NO LLEVAR PORRAS A SU CELEBRACIÓN DEL 1 DE JULIO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las llamadas “corcholatas” a no llevar porras a la celebración que se llevaría a cabo el 1 de julio de 2023, en la Plaza de la Constitución o Zócalo de la Ciudad de México, con motivo de los cinco años de su triunfo electoral.

Subrayó que todos los aspirantes a la candidatura presidencial de la “4T” estaban invitados a dicho evento, pero irán en calidad de ciudadanos, por lo que solicitó “cero politiquería”.

“Aprovecho para hacer un llamado a todos nuestros simpatizantes, a quienes apoyan la transformación, que van a asistir el sábado 1 de julio al Zócalo para celebrar, para festejar el quinto aniversario del triunfo de nuestro movimiento para emprender la transformación de México, que eviten llevar porras a favor de los que están participando para ser coordinadores de la transformación”, dijo.

“Que ni vayan a aplaudir a sus favoritos ni a faltarle al respeto a nadie, esto es conmemorar el triunfo de la transformación de México, que es la historia del país. Todos como ciudadanos, no van a estar en el templete, ahí nada más el gabinete”, abundó el presidente de la República.

“Pero si quieren ir como ciudadanos, adelante. Sobre todo me dirijo a los simpatizantes que son muy responsables, y también a los que están participando, no vayan a salir con aplausos y este sí, este no”, enfatizó López Obrador.

Insistió que en su Administración no se luchaba por cargos, sino por ideales.

“Lo que vamos a conmemorar es que se está llevando a cabo una transformación profunda, estamos arrancando de raíz la corrupción en México”, agregó.

“Pero sobretodo me dirijo a los simpatizantes de la transformación, que son muy responsables, no vayan a salir con aplausos de este sí y este no. Vale más que se entienda, o sea, nosotros luchamos por ideales, por principios, no por cargos”, expresó.

El 20 de junio de 2023, durante una asamblea ciudadana en Pachuca, Hidalgo, la “corcholata” Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a sus simpatizantes a prepararse para asistir al Zócalo capitalino, con motivo de mensaje de López Obrador.