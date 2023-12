El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el 27 de diciembre sostendrá una reunión con una delegación del Gobierno de Estados Unidos en Palacio Nacional, para atender la problemática migratoria, misma donde estarán presentes el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), y, la Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall.

López Obrador dijo que en la llamada que sostuvo con el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 21 de diciembre, le solicitó establecer un diálogo con Cuba y Venezuela, para resolver temas políticos que alientan la migración.

“Necesitamos trabajar juntos y lo estamos haciendo ahora, hay una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro País con el propósito de llegar a Estados Unidos, sobre todo el número de migrantes venezolanos, también haitianos, cubanos, ecuatorianos y creció el número”, dijo durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Salina Cruz, Oaxaca.

“Vamos a ayudar como siempre lo hacemos, estamos buscando acuerdos no solo con el Gobierno de Estados Unidos, México ayuda para llegar a acuerdos con el Gobierno de Venezuela, en este caso queremos también que se atiendan las diferencias con Cuba, nos gustaría mucho, ya se lo planteamos al Presidente Biden, que se haga un diálogo bilateral Cuba-Estados Unidos. En el caso de Venezuela se va avanzando porque están quitando ya sanciones, están llegando a arreglos, se estaba usando la política, que es lo mejor, no la fuerza, no el bloqueo, la política que se inventó para evitar la confrontación”, agregó.

“Seguir ayudando a resolver problemas de índole político como lo de Cuba, como lo de Venezuela, como esto de Guatemala o sea porque todo eso de una u otra manera alienta la migración [...] Yo se lo propuse, sí yo le propuse a ver esto, ya nosotros estamos atendiendo el problema”, insistió, quien también mencionó que había presión contra migrantes debido a la temporada electoral.

“Si hay presiones de grupos que están en contra de mexicanos y migrantes sobre todo en esta temporada de elecciones, sólo que está vez están perdiendo más fuerzas todas esas medidas que toman muy inhumanas, muy autoritarias”, comentó.

“El Presidente Joe Biden y López Obrador, de México, hablaron esta mañana sobre los esfuerzos en curso para gestionar los flujos migratorios en el hemisferio occidental, basándose en la Declaración de Los Ángeles para la Migración y la Protección que el presidente Biden lanzó en Los Ángeles en junio de 2022”, informó la Casa Blanca el 21 de diciembre a través de un comunicado.

“El Presidente Biden les ha pedido que viajen a México en los próximos días para reunirse con el presidente López Obrador y discutir nuevas acciones que se pueden tomar juntos. [Esto] para abordar los desafíos fronterizos actuales”, detalló.

Los tres funcionarios estadounidenses “se reunirán con el Presidente López Obrador y su equipo para discutir nuevas acciones que se pueden tomar juntos para abordar los desafíos fronterizos actuales”, apuntó, el 21 de diciembre el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Dijo que había habido un “aumento dramático” en la migración a través de la frontera, en gran parte desde países centroamericanos devastados por la violencia. En su conversación telefónica del jueves, Biden y López Obrador “compartieron una preocupación similar sobre el aumento del flujo migratorio en las últimas semanas”, indicó.

Ambos mandatarios hablaron “en términos generales sobre lo que se puede hacer dentro de México para frenar ese proceso”, insistió Kirby, quien también señaló que algunas de las medidas posibles serían aumentar los puestos de control en líneas ferroviarias y carreteras, además de ampliar la presencia de fuerzas de seguridad en la frontera sur de México.

Recordó que aunque continuamente se llevaban a cabo reuniones respecto a la migración, aún había “mucho que puede hacerse”. Además, destacó que pidieron al Congreso de Estados Unidos más fondos para poder patrullar la frontera.

“Se necesitan urgentemente más acciones de cumplimiento para reabrir los puertos de entrada clave a través de nuestra frontera compartida. Nuestros equipos se reunirán en los próximos días para tomar nuevas medidas”, escribió Biden, en redes sociales tras la llamada con el Presidente de México.