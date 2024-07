El fraude en la empresa paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana es considerada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como la “mancha” que tendrá su administración y lo que más lamenta de su gobierno.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, el Mandatario nacional expresó su pesar por este caso de corrupción en una institución que fue creada para apoyar a los productores del campo.

“Una de las cosas que más lamento fue el fraude en Segalmex, porque era una nueva dependencia para apoyar a los productores del campo, muy parecida a [la Compañía Nacional de Subsistencias Populares] Conasupo”, señaló.

Además, explicó que Segalmex se estableció con la intención de evitar los problemas de corrupción que afectaron a su predecesora, la Conasupo, la cual fue “muy perseguida por los coyotes, por los caciques”, hasta que, según él, la corrupción la destruyó.

No obstante, el Presidente atribuyó el caso de Segalmex a “descuido” y “mala suerte”, además de que lamentó que la nueva institución se corrompiera. Sin embargo, enfatizó que los responsables estaban en la cárcel y aseguró que se había recuperado el dinero defraudado.

“Yo diría que esa es la mancha que me llevo”, admitió López Obrador, aunque insistió en que se trataba de un “caso aislado”. Además, anticipó que, antes de concluir su mandato, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, presentaría un informe detallado respecto a dicho caso.

“Una de las cosas que más lamento fue el fraude en Segalmex, porque era una nueva dependencia para apoyar a los productores del campo, muy parecida a Conasupo de los viejos tiempos, desde luego buscando que no siguiera esos pasos de corrupción de Conasupo pero con el propósito de ayudar a los productores”, explicó.

“Creamos esta dependencia Segalmex, y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios y lo lamenté mucho. Claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie. Yo diría que esa es la mancha que me llevo, aún cuando enfrentamos esa corrupción sin tolerancia de ningún tipo. Se recuperó el dinero, también eso se tiene que informar.

“Es un caso aislado, no hay nada, nada, nada que haya significado, como era antes un acto de corrupción mayor o muchos actos de corrupción como sucedía en los anteriores gobiernos, por eso puedo sacar el pañuelo blanco. No hemos permitido la corrupción de nadie y las traiciones no han hecho mella”, refirió.

Según el diario Reforma, desde abril de 2022, la justicia federal había emitido 56 órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en los desfalcos. Sin embargo, en la actualidad solo 10 personas se encontraban en prisión por dicho caso.

De las 56 órdenes de aprehensión, 34 personas fueron imputadas ante un juez. De este grupo cinco se convirtieron en testigos colaboradores, ocho obtuvieron libertad provisional y diecinueve recibieron prisión preventiva inicialmente.

De los 19 que recibieron prisión preventiva, nueve lograron cambiar su medida cautelar por otras alternativas, como el uso de brazalete electrónico, mientras que diez permanecen en prisión. Entre los detenidos se encuentra René Gavira Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex.

Además, según el citado rotativo, la Fiscalía General de la República aún tenía pendiente ejecutar 18 órdenes de aprehensión, principalmente por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La FGR informó, el 1 de mayo pasado, que a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada obtuvo vinculación a proceso en contra de René Gavira Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, de Segalmex, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.