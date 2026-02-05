López Rabadán advierte riesgo de regresión en reforma electoral; Kuri llama al consenso

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que no se pueden permitir regresiones en materia electoral y llamó a defender la autonomía de las instituciones ante la eventual reforma que el Ejecutivo Federal prevé enviar al Poder Legislativo.

Durante la ceremonia por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, celebrada en el Teatro de la República en Querétaro, la legisladora del PAN sostuvo que el sistema democrático mexicano es resultado de luchas sociales y no puede debilitarse con cambios que alteren los equilibrios constitucionales.

“No podemos permitir regresiones. La democracia mexicana ha costado décadas de lucha y no puede estar sujeta a decisiones que pongan en riesgo la autonomía de las instituciones electorales”, afirmó López Rabadán.

Ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, integrantes del Gabinete, gobernadores y representantes de los otros Poderes de la Unión, subrayó que la Constitución es un límite al poder público y una garantía para la ciudadanía.

“La Constitución no es un documento al servicio del Gobierno en turno; es el pacto que limita al poder y protege las libertades de las y los mexicanos”, expresó.

La Diputada federal señaló que cualquier reforma político-electoral debe fortalecer el pluralismo, la división de poderes y los contrapesos, no debilitarlos ni concentrar atribuciones.

“No se trata de concentrar poder, se trata de garantizar que el voto de cada ciudadano cuente y se respete”, afirmó.

López Rabadán recordó que las reformas que dieron origen a órganos electorales autónomos surgieron para evitar prácticas como el uso indebido de recursos públicos y la intervención gubernamental en los procesos comiciales.

“La autonomía de las instituciones no es un capricho; es una condición indispensable para que haya elecciones libres y auténticas”, dijo.

La Presidenta de la Mesa Directiva sostuvo que la democracia constitucional implica reglas claras, árbitros imparciales y respeto a la legalidad, y planteó que cualquier modificación debe construirse con diálogo y consenso amplio.

“Las reformas constitucionales deben unir, no dividir; deben fortalecer la confianza ciudadana, no erosionarla”, afirmó.



Kuri llama a acordar reforma electoral por consenso

El Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, llamó a construir por consenso la mejor reforma electoral y advirtió que los cambios en la materia no deben significar retrocesos ni el regreso a prácticas del pasado.

“Reformar las leyes electorales no debe distanciarnos, sino aproximarnos al ideal revolucionario del sufragio efectivo. Para que el sufragio sea efectivo debe ser libre, que cada ciudadano emita su voto sin presión de ecuaciones, que el voto no tenga precio ni se condicione a políticas públicas”, expresó el Gobernador emanado del PAN.

Ante Sheinbaum Pardo, Kuri González afirmó que la organización de las elecciones y el conteo de votos deben mantenerse independientes y confiables.

“Que nuestra historia sea lección y no como destino, no debemos volver a lo que con tanto esfuerzo superamos en México del pensamiento único y las elecciones como un mero trámite formal”, señaló.

El Gobernador convocó a la Nación, a los Poderes públicos, a los partidos políticos y a la sociedad civil a alcanzar un acuerdo amplio en la materia.

“Acordemos la mejor reforma electoral, construyamos el consenso que dé del diálogo un sistema equitativo sin destinatarios, que de ahí emerja un México más libre, más democrático, ese es nuestro destino y esa es nuestra obligación”, planteó.

También defendió la soberanía nacional ante lo que calificó como un contexto de presiones externas.

“Que quede bien claro: México no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no negocia su soberanía y jamás, jamás, jamás nuestra dignidad”, afirmó, y expresó respaldo a la Presidenta de la República ante los retos actuales.

“Presidenta, no está sola, cuente con nosotros”.

Kuri González se refirió a la reforma judicial en el ámbito local y anunció la presentación del llamado modelo Querétaro de justicia, que contempla la elección por sufragio universal de integrantes del Poder Judicial del Estado, así como mecanismos de mediación, conciliación y arbitraje para resolver controversias.

“Partimos de una premisa: la justicia no sólo se obtiene en los tribunales, también se obtiene mediante el acuerdo, la conciliación o el arbitraje”, indicó.

Aseguró que la iniciativa fue construida con la participación de fuerzas políticas, del Poder Judicial local y de personas expertas en derecho, con el propósito de ampliar el acceso a la justicia y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.



Castillo refrenda respaldo legislativo a Sheinbaum Pardo

La Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que el Congreso de la Unión continuará aprobando reformas para fortalecer la soberanía nacional y la independencia económica.

En medio de las presiones ejercidas por el Gobierno de Estados Unidos, la Senadora de Morena sostuvo que el Poder Legislativo mantendrá su respaldo a la Presidenta de México y a las decisiones que, dijo, resguarden la autodeterminación del País.

“Seguiremos legislando con energía a favor de la soberanía nacional, la independencia económica y seguir construyendo la cuarta transformación”, expresó.

Castillo Juárez reconoció la conducción del Gobierno federal ante los embates internacionales y vinculó la agenda legislativa con la defensa del interés nacional.

“Un reconocimiento a su labor, porque realmente ha puesto en alto el nombre de nuestra patria y de la soberanía nacional”, afirmó.

La Senadora equiparó el trabajo del Congreso actual con el de un constituyente, al destacar el número y alcance de las reformas aprobadas en los últimos años.

“Por el alcance de estas reformas realizadas, me enorgullece decir que hemos actuado como un auténtico congreso constituyente”, sostuvo.

Castillo Juárez detalló que se han aprobado más de 20 reformas constitucionales, entre ellas las modificaciones en materia de igualdad sustantiva, reconocimiento de pueblos indígenas y reforma judicial.

Aseguró que estos cambios profundizan el sentido social de la Constitución y reiteró el compromiso de ampliar la protección de derechos.

”Todas las autoridades, todos nosotros, los legisladores y las legisladoras, debemos ampliar la protección de los derechos y la dignidad del pueblo”, añadió.

La eventual reforma electoral fue anunciada por el Ejecutivo Federal como parte de su agenda legislativa para este periodo ordinario de sesiones y ha generado posicionamientos de actores políticos y sociales respecto a su alcance y posibles efectos en el sistema democrático.