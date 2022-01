MÉXICO._ El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró en una entrevista con el diario español El País que México vive en un contexto inédito de hostigamiento contra las autoridades electorales.

Ante la pregunta del reportero David Marcial Pérez sobre si siente más presión ahora que con los gobiernos anteriores, Córdova contestó: “Estamos viendo un contexto inédito de hostigamiento a las autoridades electorales. Además, se ha abierto una narrativa claramente de acoso y descalificación”.

Sin embargo, para Córdova, esto no es nuevo. “Pero antes provenía de los partidos de oposición o perdedores que no reconocían su derrota. Ahora vienen de los circuitos gubernamentales”, explicó

“La gran paradoja es que hoy el INE es la institución civil del Estado mexicano que tiene mayor confianza ciudadana, con índices que rondan 70 por ciento, inéditos en nuestros 30 años de existencia. Ese es el gran blindaje social que hoy tiene el INE”, destacó Córdova.

El Consejero presidente del INE defendió también en El País al órgano electoral ante la última polémica con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con respecto a la realización de la Revocación de Mandato y de los reveses sufridos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lorenzo Córdova señaló que “el dilema es si la consulta [de Revocación] se hará con las casillas y de acuerdo con los extremos que dice la ley o no”.

Pero tampoco confirmó que la disputa por la Revocación de Mandato esté en el fondo una reforma electoral. “No quisiera pensarlo, pero este diferendo jurídico y presupuestal me parece que no es un hecho aislado”, indicó. “El INE es un órgano de control del poder, como todos los órganos autónomos. Y esto evidentemente no gusta ni ahora ni antes”, añadió.

“Si después de los esfuerzos que estamos haciendo seguimos teniendo faltante, nos autoriza [el TEPJF] a ir la Secretaría de Hacienda a para pedir una ampliación presupuestal y ahora Hacienda tendrá que justificar su decisión”, explicó la cabeza del INE.

El pasado 29 de diciembre TEPJF revocó el acuerdo del INE que suspendía la Revocación de Mandato y aprobó que, en caso de que necesite recursos, haga la solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La consulta revocatoria es un proceso que ha impulsado López Obrador como un mecanismo de democracia directa en la que, en la mitad de su Presidencia, se pregunta a los mexicanos si quieren que el mandatario siga gobernando o dimita, esto ha sido criticado por la oposición, por considerarla como propaganda política.

El 17 de diciembre la autoridad electoral pospuso varias actividades relacionadas con la organización del referendo, que en principio se realizaría en abril, argumentando que hacen falta más de mil 500 millones de pesos para poder instalar los 161 mil colegios electorales y la contratación de 32 mil 400 capacitadores.

Sin embargo, tanto el TEPJF como la SCJN le ordenaron continuar con el ejercicio democrático, algo que fue festejado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que la consulta sobre la Revocación se Mandato se hará de una forma u otra.

Córdova remarcó en su entrevista con El País que la Suprema Corte “no ha resuelto el fondo” el asunto sobre la Revocación de Mandato. “Y el Tribunal Electoral nos está diciendo que sigamos adelante pero sin comprometer nuestras atribuciones constitucionales”, detalló.

Tras las decisiones de la Corte y ahora del Tribunal Electoral, el INE ha reanudado el proceso y se encuentra en la validación de las firmas de la ciudadanía para decidir si se lleva a cabo el ejercicio o no acumula los suficientes apoyos.

La realización del ejercicio ha sido la última punta de lanza en el cruce entre López Obrador y su partido, Morena, y el INE. El Instituto ha cuestionado la decisión de la Cámara de Diputados, con mayoría morenista, de reducir su presupuesto para el próximo año, cuando además de la consulta de Revocación de Mandato habrá elecciones en seis estados de la República.

En torno a la Reforma Electoral que impulsa López Obrador y que se discutirá a partir de este mes, el Consejero presidente del INE le dijo a El País que: “no se sabe exactamente a qué se refiere el Presidente”. “Hay una discusión muy amplia, muy ambigua y poco concreta. Desde luego, sería pertinente una reforma que ajuste las reglas, que simplifique procesos, que elimine el barroquismo que hoy tenemos y que abra la puerta a elecciones más baratas, como con el uso intensivo de tecnología”, completó.

Por último, Córdova reiteró ante el diario español que “los riesgos son altos” con respecto a un retroceso. “Este discurso de descalificación y de desinstitucionalización ha antecedido en el pasado algunos de los peores experimentos autocráticos de la historia. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir en México pero subrayo la similitud de este tipo de discursos, por ejemplo, con lo que ocurría en los años 20 en Europa”, manifestó.