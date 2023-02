Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, elogió el discurso de Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, quien durante la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, demandó respeto al Poder Judicial de la Federación.

“Gran discurso de la Ministra Norma Piña, Presidenta de la @SCJN, ayer en Querétaro, resaltando la #IndependenciaJudicial como principio central de la vida democrática, en tiempos en los hay quienes ven en la Constitución algo prescindible en aras de sus intereses políticos”, indicó el consejero presidente del INE en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, presidente de la Conago, acusó que Piña Hernández fue “irrespetuosa” con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por no ponerse de pie cuando éste tomó su lugar durante la ceremonia llevada a cabo en Querétaro.

Durante su conferencia semanal, el Mandatario oaxaqueño señaló que la Ministra no se levantó de su asiento, lo que, según él, fue una falta de respeto a lo que representa el Poder Ejecutivo Federal.

“Fue muy poco respetuosa, no respetó el protocolo ni lo que representa el Poder Ejecutivo ni lo que representa como institución, no se paró [...] La señora Ministra no sabe hacer política o está haciendo caso de los conservadores, fue un comportamiento innecesario”, aseguró al referirse a la Ministra Presidenta, de quien en dos ocasiones mencionó erróneamente su apellido “[...] Nosotros nos quedamos pensativos de cómo va actuar la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora con la representación de la Ministra Piñas (sic)”, indicó el gobernador de Oaxaca.

Mientras que Felipe Calderón Hinojosa criticó que la Ministra Piña Hernández y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, hayan sido sentados hasta la orilla del presidium, durante la ceremonia.

El ex mandatario nacional señaló el hecho de que Creel Miranda y Piña Hernández, son representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, respectivamente, por lo que consideró que debían haber sido ubicados a lado del Presidente de la República y no en la orilla del presidium, lo cual calificó como una falta de respeto.

Además, apuntó a que como subordinados del titular del Poder Ejecutivo Federal, los titulares de las Fuerzas Armadas no deberían de haber estado en donde se les ubicó.

“Los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberían estar en el centro del presídium. Los militares son secretarios de Estado, subordinados al Ejecutivo. Es una falta haber enviado a presidentes del legislativo y del judicial a la orilla”, dijo Calderón Hinojosa, en un tuit.

“La gente vio, a lo mejor y como dijo el Presidente estaba cansada y por eso no se paró, pero son cosas que no tienen la mayor trascendencia”, manifestó Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, durante una gira por Tabasco.