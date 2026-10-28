Lorenzo Córdova niega irregularidades en su gestión en el INE, pero acepta nueva auditoría

Lorenzo Córdova Vianello, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que durante los nueve años en que encabezó el organismo ni el Órgano Interno de Control (OIC) ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaron irregularidades relevantes. El pronunciamiento, difundido en su cuenta de X, respondió a la petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que la fiscalización del INE alcance también los contratos otorgados durante esa administración.

“Durante mi presidencia (2014-2023), el @INEMexico fue una de las instituciones más auditadas del país por distintas instancias”, escribió el ex consejero presidente.

Córdova Vianello sostuvo que, desde 2019, el titular del OIC del INE fue designado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y que no halló anomalías de importancia. “Desde 2019, el titular del OIC del INE, nombrado por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados (hoy esa persona es el Consejero Jurídico del gobierno del Edomex), por más que intentó, no encontró irregularidades relevantes y las pocas y menores que detectó las sancionó”, afirmó.

El ex funcionario electoral manifestó su disposición a que las autoridades revisen de nuevo los recursos que ejerció al frente del Instituto. “Y si, a pesar de todo lo anterior, quieren volver a auditar lo auditado, adelante. Quienes hemos tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tenemos nada que temer”, expresó. En el mismo mensaje acusó a la mandataria nacional de intentar desviar la atención de la responsabilidad del oficialismo en la crisis que, dijo, atraviesa el órgano electoral.

El 27 de octubre de 2026, en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, en Michoacán, Sheinbaum Pardo pidió a la ASF revisar las contrataciones del INE tanto del periodo de Guadalupe Taddei Zavala como de administraciones previas, luego de la renuncia de la consejera presidenta por presuntas irregularidades en adjudicaciones. “La solicitud de la Auditoría Superior de la Federación es que se audite, todo tiene que auditarse, tiene que transparentarse, todos esos contratos -como bien dices- tanto en el periodo de Guadalupe Taddei como previamente, y tiene que informarse desde cuándo hay estos contratos con estos contratistas”, declaró.

La titular del Poder Ejecutivo Federal rechazó que Morena controle al Instituto y argumentó que la mayoría de su personal pertenece al servicio profesional de carrera y proviene de administraciones anteriores, incluida la de Córdova Vianello. También recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuando la encabezaba Pablo Gómez Álvarez, congeló cuentas de empresas proveedoras del organismo electoral, aunque un amparo les permitió seguir operando.

La Presidenta de la República pidió que el OIC del INE entregue a la ASF toda la información de las investigaciones abiertas por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y que la revisión no se limite a faltas administrativas menores. Respecto al relevo en la presidencia del Instituto, planteó que quien asuma el cargo garantice la imparcialidad de todas las áreas y un ejercicio de transparencia en el uso de los recursos.