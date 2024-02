Carlos Loret de Mola acudió este martes al Juzgado 62 de lo Civil en la Ciudad de México para una audiencia en la cual se careó con Pío López Obrador por la demanda por daño moral que presentó en contra del periodista el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 19 de abril de 2023, Pío López Obrador demandó a Loret de Mola y al medio digital Latinus por la publicación de los videos en donde aparece recibiendo sobres con dinero en efectivo por parte de David León Romero, ex director general de la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien también se presentó a la audiencia.

A cada uno les exigía el pago de 200 millones de pesos, 400 millones de pesos en total, como “reparación del daño”, argumentando que su reputación fue afectada, así como la posibilidad de hacer negocios en el presente.

”Es una muestra más de cómo ha ido escalando la agresión del régimen en contra de la libertad de expresión; esto no estaría sucediendo sin el aval del hermano, sin el aval del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, acusó Loret de Mola momentos antes de entrar al Juzgado.

”Vengo al mundo al revés, por presentar los videos del hermano del Presidente Pío López Obrador recibiendo clandestinamente dinero en efectivo, en sobres amarillos, resulta que el acusado soy yo, resulta que el que tiene que venir a sentarse en el banquillo soy yo, resulta que el va a ser interrogado soy yo”, lamentó el periodista.

”En los videos Pío es explícito y dice que de todo está enterado su hermano, que el dinero que recibe es para su hermano y que son entregas periódicas en un sobre de 400 mil pesos según ellos mismos dicen; una bolsa con un millón de pesos en efectivo, según ellos mismos dicen, pero el que tiene que venir a enfrentar la justicia soy yo”, insistió Loret, quien dijo estar consciente de que se estaba enfrentando a un sistema y todas las presiones que había sobre el Poder Judicial.

”No me van a doblar por más presiones que quieran ejercer, vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea”, agregó el periodista, entrevistado afuera del Juzgado.

“La verdad es que no estoy del todo informado, me citaron a una audiencia, es un proceso civil y como lo he dicho siempre, colaboraré siempre con la autoridad”, sostuvo, por su parte, León Romero.

“En este momento estoy entrando al juzgado. Pío López Obrador, hermano del Presidente de México, me demandó. Quiere que le pague 200 millones de pesos por haber presentado los videos en los que aparece recibiendo dinero clandestinamente en sobres amarillos y diciendo que todo es para su hermano. Es el mundo al revés. Yo soy el que se sienta en el banquillo de los acusados. Yo soy el que va a ser interrogado. Así la libertad de expresión en el sexenio de López Obrador”, indicó Loret de Mola en redes sociales.

“Solo un Gobierno autoritario persigue a periodistas mientras otorga impunidad a corruptos. Yo denuncié a Pío López Obrador en la @FGRMexico y no lo han citado a declarar. Sigamos alzando la voz para defender la libertad de expresión y el periodismo libre. No nos van a callar. Mi solidaridad contigo, @CarlosLoret”, escribió, por su parte, Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata a la Presidencia de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

“Mi solidaridad contigo, @CarlosLoret. Ningún periodista debe comparecer en un juzgado por hacer su trabajo y ejercer su libertad”, dijo Jorge Álvarez Máynez, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

”Actualmente me encuentro inactivo, precisamente a causa del actuar ilícito de los demandados es que no puedo estar metido de tiempo completo con mi proyecto de vida”, expuso Pío López Obrador en su demanda.

”¿400 millones de pesos? ¿Pues qué negocio le tiramos? ¿Eso esperaba ganar en el gobierno de su hermano? ¿Qué compromisos tenía, qué expectativas tenía?”, preguntó el periodista, el 19 de abril de 2023, en su programa transmitido por el canal del medio digital Latinus, en la plataforma YouTube.

En la demanda presentada en el Juzgado 62 de lo Civil de la Ciudad de México, Pío López Obrador pidió declarar toda la causa judicial como “información confidencial reservada”.

”Solicito que no se hagan públicos los nombres de las partes en el boletín judicial y se ordene su publicación como secreto”, requirió el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su demanda.

Ante la solicitud de Pío López Obrador, en un auto dictado el 28 de noviembre de 2022, la jueza interina del Juzgado 62 de lo Civil de la Ciudad de México, Beatriz Elizabeth Silva Mata, ordenó que toda la información del expediente se mantuviera como confidencial y que no se hiciera de conocimiento público. Además de que amenazó que en caso de hacerlo, se impondrían medidas de apremio a los responsables.

”La jueza que lleva el caso, Beatriz Elizabeth Silva Mata, ha estado operando muy extrañamente a favor de Pío López Obrador. Y me amenazó con una mordaza, si digo algo sobre el juicio, me puede incluso meter a la cárcel durante 36 horas”, indicó Loret de Mola, sin dar más detalles al respecto.

En un video -presentado el 20 de agosto del 2020, por el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, en su programa ‘Loret Capítulo 12’, transmitido en la cuenta de la plataforma YouTube, del medio digital LatinUs-, se escucha decir al hermano del actual Presidente que Andrés Manuel López Obrador está enterado del apoyo brindado por el entonces Gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello.