El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el periodista Carlos Loret de Mola se encontraba en “una situación lamentable”, según él, sin credibilidad, por lo que le resultaba fácil acusar al Gobierno Federal de realizar una persecución en su contra.

“Esto del señor Loret de Mola, ¿cómo vamos a estar nosotros persiguiendo a un periodista? Su problema es que perdió credibilidad, si la tenía, y está en una situación lamentable, porque se desgastaron, abusaron y pues es fácil decir ‘me persigue el Gobierno’”, indicó.

“No, nosotros no perseguimos a nadie, nosotros no tenemos enemigos, tenemos adversarios y son adversarios a vencer, no enemigos a destruir”, enfatizó.

Tras advertir que no se podía vivir feliz si no se tenía la conciencia tranquila, el Presidente de la República aseveró que Loret de Mola Álvarez eligió un estilo de hacer periodismo que funcionaba en otros tiempos, pero no en la actualidad.

“Pero ahora fue un rotundo fracaso, estar inventando cosas, calumniando, sin presentar pruebas de nada”, dijo.

El sábado 22 de junio de 2024, la periodista Peniley Ramírez reveló en su columna de opinión ‘Linotipia’, titulada ‘UIF vs. Latinus’ y publicada en el diario Reforma, que la Unidad de Inteligencia Financiera indagaba desde el 8 de febrero del presente año, a Loret de Mola Álvarez y a su esposa Berenice Coronado Yáber, así como a Víctor Alberto Trujillo Matamoros, conocido con el nombre de uno de sus personajes, “Brozo”.

Sin embargo, el mandatario nacional negó, el 24 de junio de 2024, que existiera una persecución de su Gobierno contra el periodista Loret de Mola y aseguró que no dio ninguna orden a la Unidad de Inteligencia Financiera para que lo investigara.