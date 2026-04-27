Loretta Ortiz solicita licencia médica en la SCJN; estará ausente hasta el 10 de mayo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que la Ministra Loretta Ortiz Ahlf solicitó una licencia temporal por motivos de salud, la cual le fue concedida conforme a la normativa aplicable.

En consecuencia, la Ministra no participará en las sesiones del Pleno ni en sus funciones jurisdiccionales hasta el 10 de mayo, de acuerdo con el periodo autorizado por la Corte.

Según una tarjeta informativa emitida por la propia institución, la licencia se otorgó con fundamento en el artículo 98 de la Constitución Política,de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Reglamento Orgánico de la SCJN.

Precisó que la licencia fue otorgada en estricto apego a las disposiciones vigentes.

El propio comunicado institucional señaló que se prevé que Ortiz Ahlf se reincorpore a sus funciones en la fecha señalada.

La SCJN indicó que cualquier actualización respecto a su situación será comunicada de manera oportuna.

Loretta Ortiz Ahlf, de 70 años, se desempeña como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 12 de diciembre de 2021, cuando fue nominada por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ortiz Ahlf fue una de las tres ministras en funciones que decidieron participar en la elección judicial del 1 de junio de 2025 —junto a Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa— y resultó electa para continuar en el cargo