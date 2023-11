“La gente de verdad te agradece, la gente incluso me ha contado cómo le fue, todo lo que perdió, cómo está destruida su casa, cómo les es imposible ahorita cocinar porque no hay agua, no hay gas, todo lo que estamos padeciendo.. es la parte más bonita que uno se guarda en el corazón... Vino una familia y nos trajeron una bolsita con limones para decir gracias. Yo creo que es la parte más bonita de todo lo que vivimos”.



Comedores comunitarios, una opción para acapulqueños tras devastación por ‘Otis’

Sentada en una banqueta con sus alimentos, la señora María de la Luz Ríos Hernández explica precisamente cómo este comedor se vuelve en una opción no sólo porque no hay en las tiendas sino porque en su vivienda no tiene cómo cocinarlos.

“Me ayuda porque no tengo dónde guisar, no tengo estufa. Porque lo principal que uno debe tener es una estufa para guisar, y no hay agua, en Acapulco no hay agua”, relata.

Otras de las casi 300 personas que acudieron este viernes fueron la señora Erika Flores y su familia, quienes viven en la colonia centro, cuya distancia al comedor ellos miden con las dos horas que tardan de caminar, y aún esperan que las autoridades federales lleguen a censarlos para recibir la ayuda gubernamental.