Los perfiles del PAN para presidir la Cámara de Diputados: Kenia López, Margarita Zavala, Germán Martínez y Federico Döring

Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, Germán Martínez y Federico Döring son las propuestas del Partido Acción Nacional para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el segundo año de actividades de la LXVI Legislatura.

El coordinador de los diputados federales del PAN, Elías Lixa, respaldó a sus cuatro propuestas para la Mesa Directiva, a quienes se refirió como sus mejores perfiles para ocupar ese puesto.

“El PAN va a proponer cuatro perfiles de sólida trayectoria que son un orgullo por su experiencia legislativa, por su capacidad de diálogo, por su capacidad institucional y sobre todo porque cuentan con absoluto respaldo de nuestro grupo parlamentario“, destacó en conferencia de prensa.

Lixa presentará estos cuatro perfiles a la Junta de Coordinación Política, donde los líderes de todos los partidos políticos tratarán de llegar a un acuerdo sobre quién presidirá la Mesa Directiva que le corresponde al PAN para el periodo 2025-2026.

Si los líderes parlamentarios llegan a un acuerdo, la Mesa Directiva podría instalarse este mismo domingo en una sesión después de las 17:00 horas, pero si eso no sucede, los partidos tienen hasta el 5 de septiembre para llegar a un consenso.

El PAN presentó sus cuatro propuestas, a pesar de que algunos diputados morenistas han expresado su inconformidad con perfiles como el de Kenia López Rabadán y Federico Döring, dos de las voces más críticas hacia el gobierno.

Sin embargo, Elías Lixa aclaró que hasta el momento no ha recibido ningún comentario en el sentido de que haya un “veto” de Morena para estos perfiles.

“No existe, al menos en conocimiento de este grupo parlamentario, algún tipo de veto”, señaló.

Ante el rechazo de algunos diputados morenistas a los perfiles del PAN, comentó que quien sea la o el elegido para presidir la Mesa Directiva tendrá el compromiso de respetar la ley, más allá de su filiación partidista.

“Todas las personas que estamos en este grupo hemos expresado opiniones claramente distintas a la del grupo de mayoría (...) Pero es cierto que las personas propuestas tienen no solo la trayectoria, la experiencia y la madurez necesaria para entender lo que marca la ley”, señaló el coordinador panista.