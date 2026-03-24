Lotería Nacional celebra con Sorteo Superior 65 años de Editorial Panini, ícono mundial de colecciones

• Olivia Salomón y Marina Benavides, directoras de Lotería Nacional y Panini México, respectivamente, firmaron un convenio de colaboración para publicar un álbum mundialista gratuito y que cada domingo, a partir del 19 de abril de 2026, mediante el Sorteo Zodiaco, se puedan coleccionar cachitos con diseños retro.

• El Sorteo Superior No. 2878 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y se celebrará el viernes 27 de marzo de 2026, a las 20.00 horas

Para conmemorar seis décadas y media de historia, creatividad y unión, Lotería Nacional dedica el Sorteo Superior No. 2878 a la Editorial Panini, empresa que desde su llegada a nuestro país ha sabido integrarse a la vida social mexicana, convirtiendo el intercambio de estampas en un espacio de encuentro generacional y orgullo compartido. La develación del billete conmemorativo estuvo a cargo de las directoras de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y de Panini México, Marina Benavides.

Además, en el marco de esta presentación, se firmó un convenio de colaboración entre las titulares de ambas instituciones para establecer una alianza que busca afianzar historia e identidad, y que mediante la impresión de un álbum gratuito, a partir del 19 de abril de 2026, cada domingo, a través del Sorteo Zodiaco, se lanzarán cachitos coleccionables con diseños retro que ya se publicaron en las anteriores Copas del Mundo, sumando 20 piezas de Lotería Nacional que serán reemitidos y reimpresos para reunirse en un álbum cortesía de Panini.

En su intervención, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó la relevancia de esta colaboración, y dijo que la presentación del billete conmemorativo de la Editorial Panini, es también un reconocimiento a una historia que ha logrado construir comunidad a partir de la emoción compartida.

“Panini es un lenguaje universal, un puente que conecta culturas, generaciones y emociones en más de cien países, convirtiendo cada colección en una experiencia”, expresó Olivia Salomón.

Destacó que esta casa editora logró transformar una imagen en un vínculo y convirtió el coleccionismo en una forma de convivir, aprender y de pertenecer, “Y cuando una historia logra arraigarse así en la vida de las personas, deja de ser una marca y se convierte en cultura”.

La titular de Lotería Nacional refirió que en México, con el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se avanza con la visión transformadora que también se construye desde lo social, desde la cultura y desde la manera en que la sociedad se encuentra y se reconoce. En tal razón, Olivia Salomón celebró este vínculo con el momento que vive nuestro país, porque hoy México vuelve a colocarse en el centro del mundo.

“Panini se ha convertido en un punto de encuentro en estos hogares, en las escuelas y en las calles, donde compartir, cambiar, significa parte de la convivencia de la Copa del Mundo. Y porque cada álbum no sólo se llena con estampas, se llena con momentos que permanecen”, describió Olivia Salomón, al tiempo que recordó que fue aquí en México, en 1970, donde nació el primer álbum de Panini dedicado a una Copa del Mundo.

“Y hoy, la Lotería Nacional y Panini consolidan una alianza que transforma la tradición en una nueva experiencia colectiva con un álbum retro mundialista conmemorativo, que a partir del próximo 19 de abril, cada domingo, a través del Sorteo Zodiaco, se lanzarán cachitos coleccionables, con diseños retro que ya se publicaron hace años en las anteriores Copas del Mundo, cachitos de la Lotería Nacional que son reimpresos, sumando 20 piezas que podrán reunirse en un álbum disponible en todo el país, de manera gratuita, cortesía de Panini”, subrayó.

Durante su intervención, Marina Benavides, directora general de Panini México, expresó que se celebran 65 años de trayectoria global, pero también se celebra algo más importante: la capacidad de conectar con las personas, de estar presentes en uno de los años más emocionantes: un año mundialista. “Y además, en casa, donde el fútbol vuelve a unir al mundo y donde cada estampa representa un cachito de ese sueño colectivo”.

Y agregó que al igual que la lotería, “nuestros álbumes no son sólo papel y tinta. Son momentos. Son padres e hijos intercambiando estampas, son amigos negociando con pasión en el recreo, son generaciones enteras compartiendo la emoción de completar una colección. Son pequeños instantes que construyen grandes historias”.

La directora general de Panini México destacó que el billete, además de representar un aniversario, simboliza el valor de la tradición, la importancia de compartir en familia y la magia de seguir soñando, tal como lo hacen quienes compran un cachito de lotería o quienes abren un sobre de estampas con ilusión.

Los datos del billete conmemorativo

La titular de Lotería Nacional subrayó que el billete es un símbolo que recorre el país con 2 millones 400 mil cachitos que viajan por todo México, llevando un mensaje claro: que hay tradiciones que no sólo permanecen, sino que siguen uniendo, educando y construyendo comunidad.

El Sorteo Superior No. 2878 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 27 de marzo de 2026, a las 20.00 horas. El cachito tiene un costo de 40 pesos y 800 pesos la serie, ya están disponibles a través de los puntos de venta y en miloteria.mx. El sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.