$!Lotería Nacional lanza billete para conmemorar 30 años del SNSP

La Lotería Nacional y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentaron el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1729, dedicado a conmemorar el 30 aniversario de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Para la ocasión, se emitieron 2 millones 400 mil billetes con la imagen conmemorativa del Sistema, mismos que se venderán a nivel nacional. El sorteo se celebrará el próximo domingo 7 de diciembre y ofrecerá un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie, con una bolsa total de 43 millones de pesos.
Durante la presentación, Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, señaló que el diseño del billete busca honrar “el profesionalismo, valentía y compromiso” de quienes integran la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, y calificó al SNSP como la “columna vertebral” para la coordinación y prevención del delito.
Por su parte, Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del SESNSP, resaltó el carácter de “símbolo arraigado” en la memoria mexicana del billete y agradeció el reconocimiento de la Lotería.
Figueroa Franco destacó que los avances del Sistema se han consolidado “bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo” y con la operación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a cargo del secretario Omar García Harfuch, la cual busca un modelo de seguridad más “eficiente y profesional.” La funcionaria agradeció a los servidores públicos por contribuir a construir un país “mejor coordinado.”
El evento concluyó con la entrega del Reconocimiento a la Integridad y Servicio Público 2025 a dos colaboradores del SESNSP por su desempeño destacado en la institución.