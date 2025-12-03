$!Lotería Nacional lanza billete para conmemorar 30 años del SNSP

La Lotería Nacional y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentaron el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1729, dedicado a conmemorar el 30 aniversario de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Para la ocasión, se emitieron 2 millones 400 mil billetes con la imagen conmemorativa del Sistema, mismos que se venderán a nivel nacional. El sorteo se celebrará el próximo domingo 7 de diciembre y ofrecerá un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie, con una bolsa total de 43 millones de pesos.