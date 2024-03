“Cuidamos mucho esa parte para garantía de todos. No tenemos una barra o algo que diga, ‘propiedad privada’ o ‘concesión’, pero tratamos siempre de estar al pendiente por todos, no solamente por nosotros, sino por la gente que nos visita y la gente que camina”.

Después de octubre de 2023 se retiraron los horarios y no se ha vuelto a presentar ningún incidente en el que haya intervenido la seguridad privada del hotel o las fuerzas de seguridad pública. Sin embargo, en este transcurso Hotel Marea convocó a la comunidad a una mesa de diálogo en noviembre a la que no se llegaron a acuerdos debido a que la comunidad está firme en que se retire el muro que divide su barrio.

Además, señalaron que la restricción a las playas por parte de propietarios de predios colindantes a la Zofemat es un acto discriminatorio hacia el barrio y la ciudadanía, “pues asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo dominio corresponde a la nación, este es un derecho humano por lo que no se puede restringir su acceso, uso, goce o disfrute”.

Manifestaciones organizadas de Metiches Por Naturaleza en la playa del Manglito. (Foto: Daniela Reyes)

“Por mí, yo estaría echándole fregazos a ese muro porque no es justo que nacimos todos aquí y corríamos todo esto (la playa) y venga un extranjero y nos diga, ‘quítense porque es mío’, ¿eso es justo? Es un abuso y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Lo que me queda de vida, luchemos, vamos a luchar hasta no ver este muro fuera”, expresó la señora Lichu.

Este muro con el apoyo de otra escollera de menor tamaño, genera una superficie aproximada de 23 metros ganados al mar frente a la propiedad y la concesión del Hotel Marea, mientras que del otro lado del muro el mar cubre 47 de los 52 metros de la extensión total del muro de escollera.

Se desconoce si el muro, que se extiende desde la propiedad privada hasta mar adentro, cuenta con la autorización de Semarnat y de la Secretaría de Marina (Semar) para su construcción.

Peña comentó que el muro ya existía antes de que se instalara el hotel debido a que los anteriores dueños pertenecían a la familia Abaroa y tenían un varadero donde reparaban pangas, por lo tanto, fueron adquiridas con la compra del predio y de las concesiones.

“Esta primera concesión pertenecía a la familia Abaroa en su momento y ellos allí tenían un varadero pequeño. Entonces, esta barra siempre ha sido y está en los límites de la concesión. Las concesiones tanto del varadero como las de la playa tienen más de 40 años desde que fueron emitidos los títulos. Realmente el muro ya viene, está en los títulos, es de antaño, nosotros no hemos construido realmente nada, sino se ha respetado lo que ya se tiene. Así que eso no sabría realmente, no tendría el contexto porque esos títulos no fueron, no fueron solicitados en un momento por Marea o por el instituto, fueron trasladados solamente porque ya venían de un concesionario”, explicó.

En ese sentido, la comunidad ha señalado que se amplió el tamaño del muro de escollera hacia el mar y también en altura, sin embargo, Peña dice que a raíz de un señalamiento de las autoridades sobre el mal estado de la escollera, se hizo el mantenimiento restaurándola pero no se modificó en sus dimensiones y de esta manera evitar que le revocaran la concesión.

“Porque tú nada más puedes dar mantenimiento y mejorarlas en el sentido de si tienes un muro y está todo salitrado, tienes que volverlo a hacer. Todo esto porque se mandan reportes cada determinado tiempo a la autoridad para mostrar las condiciones de la concesión y es lo que hacemos nosotros porque es una obligación como concesionario”.

En 2005