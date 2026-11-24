Luis Donaldo Colosio Riojas anunció que buscará la candidatura al Gobierno de Sonora por Movimiento Ciudadano en el próximo proceso electoral de 2027.

En un video publicado en sus redes sociales, desde el mausoleo donde descansan sus padres, Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas, en Magdalena de Kino, el aspirante expresó que su decisión responde al vínculo familiar y a la historia personal que lo une con la entidad.

“Nada me llenaría de más orgullo que tener el honor de encabezar un proyecto humano, cercano y sumamente profesional para todas las familias de mi natal Sonora, tal y como mi padre buscó hacerlo 30 años atrás. Porque su propósito inicial siempre fue ser Gobernador de su Estado”, dijo.



Se registrará el 26 de noviembre

En atención a la convocatoria de Movimiento Ciudadano, el próximo jueves 26 de noviembre, Luis Donaldo Colosio Riojas registrará su intención de participar en el proceso de designación de candidato a Gobernador por Sonora ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de MC.

En febrero de 2026, el coordinador nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, reconoció que el legislador estaba bien posicionado y contaba con el respaldo de la dirigencia para buscar alguna de esas gubernaturas.

El propio Colosio confirmó sus intenciones de participar en las elecciones de 2027, aunque dejó abierta la posibilidad de elegir entre ambas entidades.

En una entrevista con Azucena Uresti, el 18 de febrero, declaró: “Es seguro que voy por alguna de las dos”, pero explicó que la decisión dependería de distintos factores y de las conversaciones al interior de Movimiento Ciudadano.



“Yo nací en Magdalena de Kino”

La discusión sobre dónde competir se trasladó también al terreno de su origen. El 23 de agosto de 2026, durante una visita a Hermosillo, Sonora, Colosio Riojas fue cuestionado sobre los señalamientos que ponían en duda su vínculo con esa entidad.

“Esas son idioteces. Yo nací en Magdalena de Kino, Sonora, y he sido siempre, siempre, siempre magdalenense”.

La declaración ocurrió durante un encuentro de Movimiento Ciudadano en el que militantes y simpatizantes recibieron al Senador con gritos de “¡Gobernador, gobernador!”, en alusión a una posible candidatura al Gobierno sonorense.