Luis Donaldo Colosio Riojas anunció que buscará la candidatura al Gobierno de Sonora por Movimiento Ciudadano en el próximo proceso electoral de 2027.
En un video publicado en sus redes sociales, desde el mausoleo donde descansan sus padres, Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas, en Magdalena de Kino, el aspirante expresó que su decisión responde al vínculo familiar y a la historia personal que lo une con la entidad.
“Nada me llenaría de más orgullo que tener el honor de encabezar un proyecto humano, cercano y sumamente profesional para todas las familias de mi natal Sonora, tal y como mi padre buscó hacerlo 30 años atrás. Porque su propósito inicial siempre fue ser Gobernador de su Estado”, dijo.
Se registrará el 26 de noviembre
En atención a la convocatoria de Movimiento Ciudadano, el próximo jueves 26 de noviembre, Luis Donaldo Colosio Riojas registrará su intención de participar en el proceso de designación de candidato a Gobernador por Sonora ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de MC.
En febrero de 2026, el coordinador nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, reconoció que el legislador estaba bien posicionado y contaba con el respaldo de la dirigencia para buscar alguna de esas gubernaturas.
El propio Colosio confirmó sus intenciones de participar en las elecciones de 2027, aunque dejó abierta la posibilidad de elegir entre ambas entidades.
En una entrevista con Azucena Uresti, el 18 de febrero, declaró: “Es seguro que voy por alguna de las dos”, pero explicó que la decisión dependería de distintos factores y de las conversaciones al interior de Movimiento Ciudadano.
“Yo nací en Magdalena de Kino”
La discusión sobre dónde competir se trasladó también al terreno de su origen. El 23 de agosto de 2026, durante una visita a Hermosillo, Sonora, Colosio Riojas fue cuestionado sobre los señalamientos que ponían en duda su vínculo con esa entidad.
“Esas son idioteces. Yo nací en Magdalena de Kino, Sonora, y he sido siempre, siempre, siempre magdalenense”.
La declaración ocurrió durante un encuentro de Movimiento Ciudadano en el que militantes y simpatizantes recibieron al Senador con gritos de “¡Gobernador, gobernador!”, en alusión a una posible candidatura al Gobierno sonorense.
Sonora: no hay marcha atrás. https://t.co/ELkL7SJI0F— Donaldo Colosio (@colosioriojas)
November 24, 2026
Sonora: no hay marcha atrás. https://t.co/ELkL7SJI0F
Ante las preguntas sobre si se identificaba más con Sonora o con Nuevo León, en ese momento respondió: “Me interesa mucho todo México, yo soy de todo México”.
Durazo lo criticó en redes
El pasado 2 de septiembre, el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo (emanado de Morena) salió públicamente a cuestionar al Senador de Movimiento Ciudadano, luego de que éste criticara a la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la sesión del Congreso General con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.
Desde la tribuna del Senado, Colosio cuestionó que Morena y sus aliados, pese a concentrar el poder político del País, no hubieran resuelto problemas como la violencia, las desapariciones, la desigualdad y el rezago educativo.
“Si Morena lo ganó todo, entonces, teniéndolo todo, ¿qué han resuelto?”, preguntó el legislador.
El Gobernador, quien durante años mantuvo una relación cercana con Luis Donaldo Colosio Murrieta —padre del Senador y con quien trabajó como secretario particular—, aseguró que había evitado pronunciarse sobre la vida pública del legislador por el afecto que le tenía, pero consideró necesario fijar una postura.
“Luis Donaldo tiene mucho futuro, pero éste no le ha llegado todavía. Tiene mucho aún por aprender y mucho más aún por madurar”, escribió. También sostuvo que “la retórica, por buena y efectista que sea, no puede superar jamás a la experiencia”.