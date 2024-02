Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, quien fungía como coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, renunció a su militancia luego de quedar fuera de las listas de los candidatos a senadores y a diputados federales, por la vía plurinominal.

El ahora ex perredista acusó al dirigente nacional del PRD, José de Jesús Zambrano Grijalva, de haber “entregado” las postulaciones de ese Partido a los aliados de la Coalición Fuerza y Corazón por México -el PRI y PAN-, entre ellas la de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, misma que él pretendía encabezar.

“Amigas y amigos después de mucho meditar he tomado la difícil decisión de renunciar al partido en el que milité por 17 años, el PRD. Desafortunadamente no compagino más con las decisiones de Jesús Zambrano [Grijalva] y esto me ha llevado a tomar otros caminos. Gracias siempre por el apoyo porque México siempre será mi prioridad”, escribió el Diputado federal en sus redes sociales.

“Aquí mis razones para renunciar a la coordinación y al PRD. Hoy con mucho pesar, les informo, que después de 17 años de militar en el PRD, el único partido en que he militado y siempre en la expresión de Nueva Izquierda, renuncio al cargo de coordinador y a mi militancia perredista”, expresó.

“Aquellos que dirán que renuncio porque no fui incluido en las listas ‘pluris’, desconocen que fui justamente yo, quien le propuso a Jesús Zambrano, que habiendo tan pocos espacios para el partido, los ‘pluris’ no repitieran. Y en congruencia es que aún cuando sí tuve esa oferta, decidí no aceptarla”, dijo.

“La verdadera causa para dejar la coordinación es que, en palabras del propio Zambrano, la interlocución conmigo es imposible y habiendo sido el grupo parlamentario siempre tan solidario conmigo, lo mejor es retirarme. El principal motivo de renunciar al PRD es que fue Zambrano, mi jefe político de 17 años, quien me impulsó a buscar la candidatura de la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México y (pregúntenle a él y a Jesús Ortega) quien luego no cumplió con el acuerdo de que fuéramos a un proceso democrático, lo cual incluso, estaba firmado por los partidos y eso ni lo acepté en su momento, ni lo acepto ahora”, detalló Espinosa Cházaro.

“Yo dije públicamente y a Zambrano, que no tenía un plan ‘B’ y lo sostengo, por eso me declararé diputado independiente. No me voy de la coalición Va por México y apoyaré decididamente a Xóchitl Gálvez, dejo grandes amigos en mi partido, como Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, en el PRI y en el PAN”, insistió.

“Me extrañan los cambios de criterio de Zambrano, quien solicitó y gritó a los cuatro vientos un método democrático, abierto y participativo a la Presidencia de la República (sic), y luego (me mandó a bajar a Silvano y a Mancera, quienes habían cumplido con las firmas)... tres doritos después argumentó, que un acuerdo en la Ciudad de México era lo mejor para la coalición, pero en Michoacán volvió a utilizar una encuesta en vez del acuerdo”, acusó Espinosa Cházaro.

“Aquellos que han dicho que no pintaba en las encuestas; México Elige elaboró en su momento una, en que entre el primero y el tercer lugar, no había ni tres puntos de diferencia. Entregó a sus dos candidatos a la Presidencia y al candidato a la Jefatura de Gobierno, ¿a cambio de que?”, cuestionó.

“En 2021 cuando yo representé al PRD en la mesa llevamos 33 por ciento de las candidaturas a diputados federales. Hoy llevamos dos candidaturas al Senado y prácticamente la mitad en candidaturas que el PRI y el PAN (que buenos salieron para entregar al partido) y no solo no puedo seguir siendo coordinador, Laura, Edna, Marcelino, Mauricio, Olga, Fabiola, Leslie, no fueron considerados en las candidaturas cuando se había dicho que las y los diputados que ganaron su distrito repetirían, también pueden preguntárselo Zambrano”, agregó Espinosa Cházaro.

“La responsabilidad del futuro del PRD es únicamente de Jesús Zambrano Grijalva y de quien manda a encabezar la lista Ángel Ávila [Romero]. Dirá que estoy enojado, pero en realidad lo que estoy es decepcionado de alguien que debo reconocer admiré y para quien colaboré toda mi vida política, se haya convertido en la caricatura del político que fue. Ayer hablé con el ingeniero [Cuauhtémoc] Cárdenas [Solórzano], fundador del partido y un líder con calidad moral y ahora entiendo porque se alejó del partido que el mismo fundó”, abundó.

“No voy a otro partido, no me voy de la coalición de la que fui constructor. Quien traiciona a un amigo, traiciona a cualquiera para lograr lo que quiere, y Zambrano durante mucho tiempo se dijo mi amigo”, finalizó.

¿QUIÉN ES LUIS ÁNGEL XARIEL ESPINOSA CHÁZARO?

Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, de 49 años, nació en Guadalajara, Jalisco, el 7 de mayo de 1974. Es Licenciado en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Contemporáneos de Querétaro. Además, tiene una Maestría en Administración, y diplomados en Capacitación en Procesos de Resolución de Conflictos y Mediación.

Entre 1998 y 2001 fue asesor jurídico en el Gobierno del Estado de Querétaro y en 2006 fue candidato del PRD a Senador por el mismo estado, no habiendo logrado el triunfo.

De 2006 a 2007 fungió como director de Regulación y Fomento Económico ,en la Secretaría de Desarrollo Económico del entonces Gobierno del Distrito Federal.

Luego, entre 2008 y 2010, encabezó la oficina del PRD para Vinculación Empresarial y en 2011 fue asesor del presidente nacional de dicho partido, Jesús Zambrano Grijalva.

En 2012 fue postulado y electo Diputado federal por el Distrito electoral federal 11, de la Ciudad de México, a la LXII Legislatura de ese año a 2015.

En la misma fue secretario de la Comisión de Energía; e integrante de las comisiones de Defensa Nacional; de Puntos Constitucionales; y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Además fue presidente de la Comisión Especial de Casos de Corrupción ocurridos en Petróleos Mexicanos, señalados por la Auditoría Superior de la Federación de 2006, a la fecha, que hayan ocasionado daño patrimonial a la Nación.

En 2021 fue electo legislador plurinominal por la lista del Partido de la Revolución Democrática y fungió como coordinador de los diputados federales del grupo parlamentario del PRD, en la Cámara de Diputados.