Luis María Alcalde pide tiempo a Sheinbaum para decidir si acepta ser Consejera Jurídica

Luisa María Alcalde Luján, presidenta de Morena, solicitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un plazo para analizar la invitación de integrarse al Gabinete federal como titular de la Consejería Jurídica de Presidencia, cargo que quedará vacante ante la próxima salida de Esthela Damián Peralta, quien buscará la candidatura de Morena a la Gubernatura de Guerrero.

La dirigente informó que comunicará su decisión primero a la Presidenta y después la hará pública.

“Me siento muy honrada de que la Presidenta Claudia Sheinbaum haya pensado en mí para incorporarme a su equipo de trabajo”, expresó Alcalde Luján en declaraciones para el canal N+.

Precisó que considera la invitación un reconocimiento a su trayectoria, que incluye la presidencia del partido y su desempeño como Secretaria de Trabajo durante el Gobierno del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Como le dije a ella ‘déme un ratito para pensarlo’ y ya la buscaré para poder plantearle mi decisión”, añadió.

La salida de Damián Peralta de la CJEF se inscribe en el marco del ultimátum que Sheinbaum Pardo emitió en abril de 2026 a los integrantes de su Gabinete: quienes aspiren a candidaturas para las elecciones intermedias de 2027 deben presentar sus renuncias como servidores públicos.

La Presidenta confirmó en la conferencia de prensa matutina que Damián Peralta manifestó su intención de participar en el proceso interno de Morena en Guerrero.

“Esthela quiere participar allá en Guerrero, pero tiene que dejar la Consejería Jurídica. Le dije ‘¿Estás segura de que quieres dejarla?’ y me dijo que sí. Ha hecho un trabajo muy bueno”, reveló Sheinbaum Pardo.

Alcalde Luján lleva menos de dos años al frente de la dirigencia nacional de Morena, tras ser elegida en septiembre de 2024 por el Congreso nacional del partido como sucesora de Mario Delgado Carrillo.

El 14 de abril de 2026, la dirigente desmintió versiones sobre su salida del cargo y aseguró que solo lo dejaría a petición expresa de la Presidenta de la República.

“La derecha no ha dejado de difundir rumores y calumnias. Que si la presidenta está inconforme con la dirigencia del partido, que si hay divisiones y pleitos, que si hay malos resultados o hay malos manejos”, señaló en un video difundido en sus redes sociales.