Luisa María Alcalde asumirá la Consejería Jurídica de la Presidencia el 1 de mayo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó durante su conferencia de prensa que Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, se incorporará a su Gabinete como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República el 1 de mayo, en sustitución de Esthela Damián Peralta, quien concluirá sus funciones en la dependencia el 30 de abril.

La confirmación llegó un día después de que Alcalde Luján anunció públicamente su aceptación a la propuesta que Sheinbaum Pardo le extendió de manera formal.

La Presidenta precisó que el ingreso de la nueva funcionaria quedará condicionado al desarrollo de una transición ordenada al interior de la dependencia y a los procesos que correspondan al partido gobernante.

“Ella entra el 1 de mayo, tiene que haber obviamente la transición tanto en la Consejería Jurídica como el proceso que tenga que seguir el partido Morena”, señaló.

Argumentó la designación en la trayectoria jurídica de la funcionaria entrante.

En su conferencia del 22 de abril, al anunciar la propuesta, Sheinbaum Pardo justificó la invitación al señalar que la consideraba “una extraordinaria abogada” con la capacidad para asumir la responsabilidad de garantizar la viabilidad legal de las decisiones presidenciales.

Alcalde Luján encabezó el CEN de Morena durante aproximadamente dos años, desde donde coordinó la estrategia del partido rumbo a los comicios de 2027.

La salida de Damián Peralta de la CJPR responde a su decisión personal de buscar la candidatura de Morena a la Gubernatura de Guerrero en los comicios intermedios de 2027.

Sheinbaum Pardo indicó que Damián Peralta le comunicó su intención con días de anticipación y que le respondió de inmediato que ambas responsabilidades eran incompatibles.

En la conferencia de sete 23 de abril Sheinbaum Pardo fue cuestionada respecto a la posibilidad de que Ariadna Montiel Reyes, Secretaria del Bienestar, asumiera la dirigencia del partido gobernante, como circuló en redes sociales.

Descartó haber abordado el tema con Montiel Reyes.

“No, apenas la voy a ver el fin de semana, tiene rato que no veo a Ariadna. Ella está muy ocupada con el tema de la credencialización del Servicio Universal de Salud y apenas el fin de semana nos va a acompañar a la gira por Hidalgo”, respondió.

Alcalde Luján informó el 22 de abril que, tras su partida, los órganos de dirección del partido serán convocados en la brevedad para elegir a quien asuma la conducción del CEN, conforme a los procedimientos establecidos en la normativa interna de Morena.

“La decisión de quién vaya a ser el dirigente de Morena también se toma en Morena... no somos el partido de Estado”, afirmó Sheinbaum Pardo.