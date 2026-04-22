Luisa María Alcalde deja dirigencia de Morena y confirma que va al Gabinete de Sheinbaum

Luisa María Alcalde Luján anunció su salida de la presidencia nacional de Morena y confirmó que aceptó la invitación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para integrarse al Gabinete federal como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que quedará vacante ante la salida de Esthela Damián Peralta, quien buscará la candidatura del partido para la Gubernatura de Guerrero.

En un mensaje en video dirigido a la militancia, Alcalde Luján señaló que su incorporación al Gobierno federal representará una nueva forma de contribuir al proyecto de la Transformación. “Me siento sumamente honrada de la invitación que he recibido por parte de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de formar parte de su Gabinete al frente de la Consejería Jurídica. Le he compartido a la Presidenta que sería un honor para mí seguir contribuyendo a la Transformación desde esta trinchera”, expresó la dirigente.

Horas antes, en declaraciones para el canal N+, había pedido a la Mandataria nacional tiempo para analizar la propuesta antes de tomar una decisión pública.

Alcalde Luján enumeró ocho logros de su gestión de aproximadamente año y medio al frente del partido.

Entre los más destacados, señaló que la militancia creció de menos de 3 millones de afiliados a más de 12 millones, lo que, según afirmó, convierte a Morena en el segundo partido más grande del mundo por población y el que mayor número de mujeres integra.

También destacó que el partido logró conformar un comité en cada una de las 71 mil 500 secciones electorales del País, objetivo que consideró una hazaña organizativa que durante mucho tiempo no había podido consolidarse.

Entre los demás logros que enumeró figuran la credencialización de millones de militantes, la creación de la Escuela Municipalista de Morena para fortalecer la formación política de los gobiernos locales, la realización de campamentos para las juventudes con miras al relevo generacional, y la recuperación del Consejo Consultivo, instancia que reúne a 80 personalidades en diálogo directo con las directivas del partido.

Asimismo, mencionó el fortalecimiento de la Comisión de Encuestas y la reactivación del periódico Regeneración, que según informó alcanzó tirajes de 8 millones de ejemplares mensuales.

Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en la conferencia de prensa de este 22 de abril que Damián Peralta manifestó su intención de participar en el proceso interno de Morena en Guerrero.

“Esthela quiere participar allá en Guerrero, pero tiene que dejar la Consejería Jurídica. Le dije ‘¿Estás segura de que quieres dejarla?’ y me dijo que sí. Ha hecho un trabajo muy bueno”, reveló Sheinbaum Pardo.

En cuanto al relevo al frente de Morena, Alcalde Luján anunció que en los próximos días convocará a los órganos directivos del partido para elegir a quien continúe al frente de la organización.

La dirigente llegó a la presidencia nacional del partido en septiembre de 2024, tras ser elegida por el Congreso nacional de Morena como sucesora de Mario Delgado Carrillo, quien pasó a encabezar la Secretaría de Educación Pública.