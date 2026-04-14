Luisa María Alcalde descarta dejar dirigencia de Morena; solo cedería el cargo si Sheinbaum lo pide

Luisa María Alcalde Luján, titular de la dirigencia nacional de Morena, descartó abandonar el cargo ante los rumores que circularon en días recientes respecto a un posible cambio en la cúpula del partido gobernante. La funcionaria partidista afirmó que únicamente dejaría la responsabilidad si así lo solicitara la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Alcalde Luján calificó de calumnia la información que fue difundida de forma extraoficial y que apuntaba a su salida inminente, junto con la del secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán. En un video difundido en sus redes sociales, la dirigente negó cualquier fractura al interior del movimiento y rechazó los señalamientos que vinculaban al expresidente Andrés Manuel López Obrador con un malestar respecto a la actual Administración federal.

“En Morena tenemos un movimiento fuerte y unido, por mi parte seguiré al frente de Morena y la única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la Presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación”, declaró Alcalde Luján en el material audiovisual.

La dirigente nacional denunció además que parte de las versiones difundidas recaen en el machismo. “Que si hay malos resultados o hay malos manejos, y ya el colmo, como siempre, recurrir al machismo y decir que desde Palenque están por dar un manotazo en la mesa”, señaló, en alusión directa a las especulaciones que circularon sobre una presunta inconformidad del exmandatario desde su retiro en el municipio de Palenque, Chiapas.

Los rumores sobre una posible reestructuración en la dirigencia de Morena tomaron fuerza en los días previos al pronunciamiento de Alcalde Luján, cuando trascendió de manera extraoficial que tanto ella como López Beltrán abandonarían sus respectivas posiciones dentro de la institución política. Las versiones no fueron sustentadas por fuente oficial alguna antes de la intervención pública de la dirigente.

Con su declaración, Alcalde Luján buscó cerrar el ciclo de especulaciones y reafirmar la cohesión del partido en el Gobierno, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de un relevo únicamente bajo instrucción directa de Sheinbaum Pardo, a quien reconoció como la única autoridad que podría determinar un cambio en la cúpula partidista.