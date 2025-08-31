$!Luisa María Alcalde pide a diputados de Morena dejar lujos y ser más humildes

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, pidió a sus diputados federales dejar a un lado los lujos y las estridencias, tal como lo ha hecho en varias ocasiones la dirección del partido e incluso la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El llamado de atención a los legisladores se dio este sábado en la reunión plenaria de Morena que se celebró en la Cámara de Diputados, previo al arranque del segundo año de actividades de la LXVI Legislatura.

Diputados federales consultados por este medio señalaron que Luisa María Alcalde pidió a sus compañeros dejar “la estridencia y los lujos”, luego de que varios legisladores fueron exhibidos en redes sociales por sus viajes al extranjero, por sus cenas en restaurantes caros y por sus bienes de alto costo.

Un ejemplo es Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien, junto con su esposa, ha exhibido en redes sociales zapatos de hasta 13 mil pesos, obras de arte que cuestan al menos 250 mil pesos, lentes de sol de casi 9 mil pesos o chamarras de hasta 26 mil pesos.

Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados federales de Morena, realizó un viaje a España en las vacaciones de verano, lo mismo que Pedro Haces, el coordinador de Operación Política. Enrique Vázquez Navarro, el morenista más joven de la bancada, igual fue captado en un antro de Ibiza.

Animal Político tuvo acceso a una ficha informativa sobre la reunión con Luisa María Alcalde, la cual fue circulada entre la bancada de Morena. En uno de los puntos se menciona que la dirigente hizo un “fuerte llamado” a la humildad y pidió a la bancada ser un reflejo de este valor.

“Se hizo un fuerte llamado a la unidad, la congruencia, la humildad y a anteponer el proyecto de transformación nacional a las aspiraciones personales”, señala la ficha informativa que sintetiza los puntos más importantes de la reunión con Alcalde.

Se menciona que la líder nacional del partido también pidió a los diputados federales resolver sus diferencias institucionalmente, y no mediante la formación de “tribus” o de grupos internos que fracturen la unidad.