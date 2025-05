Luisa María Alcalde respalda a Marina del Pilar por ‘infundios’ del PAN

Luisa María Alcalde Luján, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, respaldó a Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, ello luego de que, Jorge Romero Herrera, su homólogo del Partido Acción Nacional (PAN), entregó una solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que explicara si tenía información relacionada con el retiro de la visa de la mandataria estatal y de su esposo, Carlos Torres Torres, por parte del Gobierno de Estados Unidos.

La también ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) acusó a los dirigentes panistas de lucrar políticamente con el caso y les pidió enfocarse en resolver el desorden interno que, según ella, enfrentaban como partido.

“En realidad el dirigente panista debería de estar más preocupado por poner orden en su casa. Ahora salió el dirigente estatal de Nuevo León [Policarpio Flores Peña] a anunciar que va en alianza con el [Partido Revolucionario Institucional] PRI para la gubernatura, sin siquiera pedirle opinión”, expresó Alcalde Luján a través de un video en su cuenta de la red social X, en el cual también cuestionó el liderazgo de Romero Herrera al frente del PAN, al insinuar que eran los priistas quienes realmente marcaban la línea política.

“Él [ Romero Herrera] apenas había dicho que con el PRI ni a la esquina, por el repudio que le tiene la gente, o ¿será en todo caso que quien manda en el PAN es [Rafael Alejandro] ‘Alito’ Moreno [Cárdenas]?”, dijo la dirigente nacional de Morena, en tono irónico.

Respecto al retiro de la visa a la mandataria estatal bajacaliforniana, Alcalde Luján reiteró que la medida adoptada por el Gobierno de Estados Unidos no había afectado su popularidad, ni el respaldo de su base social.

“Respaldamos a nuestra gobernadora Marina del Pilar, la respalda el movimiento, la respalda el partido, pero lo más importante es que la respalda el pueblo de Baja California. Es una buena gobernadora, querida por su gente”, sostuvo la presidenta del CEN de Morena.

“Para los que se dedican ahora a hacer carnitas asadas en Baja California, les decimos desde acá el CEN de Morena, que respaldamos a nuestra gobernadora Marina del Pilar”, sostuvo la ex titular de la SEGOB, luego de que el fin de semana decenas de personas se reunieron en la Plaza de los Tres Poderes de Mexicali, para exigir la revocación de mandato de Ávila Olmeda.

“Nuestro respaldo a la Gobernadora @MarinadelPilar, quien está siendo objeto de infundios por parte de la oposición sin ningún elemento de prueba. Al dirigente panista @JorgeRoHe le sugerimos que, en lugar de distraerse, ponga orden en su casa”, escribió Alcalde Luján, en X, en un texto que acompañó a su video.

“Gracias, querida @LuisaAlcalde. Tu voz es fuerza y claridad. Cuando la verdad camina con dignidad, no hay calumnia que detenga al pueblo. Nuestro movimiento no retrocede: avanza con la conciencia despierta de millones que ya no se dejan engañar”, respondió la gobernadora de Baja California, también en X.