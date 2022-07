Luz Raquel, la mujer a la que el Estado le falló

Ella acudió a denunciar tanto a Zapopan como al Centro de Justicia para las Mujeres. Pidió un Pulso de Vida que le fue negado.

Esta es una herramienta de comunicación directa con las autoridades de seguridad, cuando una mujer está en peligro y tiene un Pulso, los puede presionar para una respuesta prioritaria de las autoridades.

La única medida cautelar que le concedieron fue imponer una orden de restricción a su vecino. Nada más. Ahora, Luz Raquel fue asesinada dejando a Bruno, un niño de once años, en la orfandad.

El sábado sus vecinos la escucharon gritar. Cuando acudieron a ver qué sucedía, la encontraron rodeada de llamas. Trataban de apagar el fuego con agua, pero no funcionó. Mojaron una prenda, se la colocaron encima y fue como lograron parar esa hoguera.

Pero ya era tarde. Tuvo quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo y falleció en el hospital el martes tras tres días de agonía. En esos tres días, las autoridades hicieron nada. Todo ocurrió en la colonia Arcos de Zapopan.





Promesas y acciones tardías

Dos meses y cuatro días después de hacer públicas sus amenazas, las autoridades “actuaron”. Ahora prometen que el niño contará con todo el apoyo para su cuidado y desarrollo personal. No es un niño ordinario, tiene con trastorno del espectro autista, por lo que requiere cuidados especiales las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Su casa está rodeada de patrullas, pero ella ya murió.

Su vecino fue detenido ayer por amenazarla, pero ella ya murió.

Las autoridades prometen justicia, pero ella ya murió.

Todas las acciones, las ejercen cuando el daño ya está hecho.

Hoy, el fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informó que Sergio Ismael, su vecino, ya acudió a declarar ayer de manera voluntaria en calidad de testigo. Llegó a la comisaría de Zapopan y, posteriormente, fue trasladado a la Fiscalía Estatal en Calle 14 de Guadalajara.

Momentos después fue aprehendido por amenazar a Raquel.

Se logró cumplimentar una orden judicial por lo delitos de lesiones, amenazas y delitos cometidos contra la dignidad de las personas por hechos anteriores”, mencionó.

Todo esto sucede, cuando Luz Raquel ya fue una víctima más de feminicidio. Ella denunció y, por este delito, pudieron aprehender a Sergio hace un par de meses, pero no lo hicieron.





Sin claridad las investigaciones

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez aceptó que no hay una versión oficial ni claridad sobre el feminicidio de Luz Raquel Padilla.

Mencionó que la Fiscalía sigue varias líneas de investigación y que los testimonios de los vecinos son cambiantes, lo que dificulta conocer qué fue lo que sucedió.

Detalló que no hay evidencia de que su agresor mediante amenazas previas a su feminicidio, Sergio, estuviera presente en el lugar de los hechos cuando fue quemada en Zapopan, pero no se descarta que tenga relación con el feminicidio, por lo que esa línea sigue abierta. Dijo que está persona, a quien tienen identificada, contaba con orden de restricción.





“Es un crimen atroz, una muestra de violencia que lastima al estado. Ha habido mucha información, como siempre sucede en este tipo de casos, en las redes que han generado especulaciones. Hemos tratado de el tema con seriedad para respetar los procesos que se están llevando a cabo por parte de la Fiscalía. Lo que puedo decir es que había una orden de restricción, estaba vigente, estaba judicializada. Pero el asunto es que en el informe preliminar que tenemos, la persona de la orden de restricción ni siquiera estuvo en la escena del crimen”.

Enrique Alfaro Ramírez





Afirmó que el o los responsables serán localizados y prometió que no habrá impunidad. Añadió que será la Fiscalía la que haga anuncios sobre el avance en las investigaciones.





“Lo que tenemos que hacer es esperar la investigación, la evolución. No se va a agotar ninguna línea. El hecho de que no haya estado ahí la persona involucrada, no puede cancelar que esté de alguna forma involucrada en este brutal crimen, pero es un tema que está viendo la Fiscalía”.

Enrique Alfaro Ramírez





Al día de hoy, la Fiscalía no logra determinar si solo participó una persona o fueron varias las que causaron este infierno a Luz Raquel y su hijo de once años.





Vecino molesto por ignorancia sobre trastorno autista

Luz Raquel en distintas ocasiones mencionó que la causa de recibir amenazas era que su vecino no comprendía qué es el trastorno de espectro autista y cómo debe ser cuidado un niño que cuenta con él.

La persona menor de edad hace mucho ruido, se molesta constantemente, patalea y esto no le gustaba a su vecino, Sergio. Quien, en lugar de buscar información sobre por qué el niño actuaba de esa manera y sumarse a las acciones de cuidados directa o indirectamente, prefirió amenazar a Luz Raquel.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud Mental (NIH por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, los trastornos del espectro autista “son un grupo de trastornos del desarrollo que afectan la comunicación y el comportamiento”.

Las principales señales de la presencia de este trastorno son mayormente visibles a partir de los dos años de edad y pueden ser dificultad para la comunicación e interacción con las personas; intereses limitados o comportamiento repetitivo, y afectaciones en la capacidad de esa persona para desempeñarse en la escuela, el trabajo y otras áreas.

Por este motivo, las personas con este trastorno, en especial las personas menores de edad, necesitan de cuidados en todo momento. Mismos que pueden incluir acciones como medicación y diferentes tipos de terapias tanto conductual, como psicológica y educativa. Luz Raquel, siempre luchó por mejorar el sistema de cuidados de Jalisco.





Identificó a agresores

Ella pertenecía a la organización Familias y Retos Extraordinario Yo Cuido México.

Mily Cruz, representante de la organización, narró para Informativo NTR que Raquel sí logró identificar a sus agresores.

Si bien, no vio o notó la presencia de su vecino Sergio tal cual lo afirman las autoridades, sí afirmó que los agresores eran personas allegadas a él.





“Ella desde que la incendiaron, le llamaron a su mamá, ella llegó corriendo y le preguntó qué había pasado, quién le había hecho eso y Luz como pudo le dijo que había sido Checo, que había sido gente que había enviado Checo para que la dejara en paz, que dejara en paz a su familia”.

Mily Cruz





Hoy, al mediodía, será la misa de cuerpo presente en la Basílica de Zapopan. También, a esa misma hora habrá una manifestación convocada por la Colectiva Feminista Flores Inclusivas, en la Comisaría de Zapopan.